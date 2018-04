Nem kell többé aláírás a bankkártyás fizetés után

Az Egyesült Államokban összeállt a négy legnagyobb bankkártya cég és megállapodott, hogy ezentúl nem kell aláírás a bankkártyás vásárlások után. Elsőnek április 13-án a Discover vezette be az új módszert, de a Visa is hamarosan követi őket.

Már egy ideje szó volt az USA-ban arról, hogy a bankkártya vállalatok szeretnék eltörölni azt az idejétmúlt szabályt, miszerint a bolti vásárlások után alá kell írni a számlát. A kisebb tranzakciókat már 2010 óta nem kell szignóval megerősíteni,

azonban a nagyobbakat továbbra is alá kellett írnia a bankkártya tulajdonosának.

Az aláírás persze nem szűnik meg teljesen, hiszen a boltok egyelőre még maguk dönthetik el, hogy kérnek-e aláírást vagy sem, de a bankkártyát kibocsátó vállalatok már nem fogják kérni ezeket a másolatokat az üzletektől.

A Target és a Walmart azonnal él a lehetőséggel, és eltörli majd az aláírásra vonatkozó szabályt, míg a Square valószínűleg továbbra is kérni fogja a szignót.

A többi bankkártya-szolgáltató is megszabadul az aláírástól, de mindegyik másképpen. Az American Express globálisan is eltörli, a Visa viszont csak Észak-Amerikában tekint el a szabálytól. A Mastercard az Egyesült Államokban és Kanadában nem kér majd aláírást, a Discover viszont beleveszi a listába Mexikót és a karibi térséget is.

A Mastercard már októberben jelezte, hogy megszünteti a sokak számára nyűgnek tartott előírást. Úgy tűnik, ezt a többiek is meglépik előbb-utóbb, viszont senki sem beszél arról, hogy mit kellene tenni, hogy biztonságosabb legyen a bankkártya. Az Államokban nem kell PIN-kód a fizetéskor, eddig csak az aláírásra volt szükség.