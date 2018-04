Ezért ragadtak az amerikai háziasszonyok a konyhában

Az Egyesült Államokban 1986-ban jelent meg egy tanulmány American Women in Transition címmel, melyet a Russell Sage Foundation készített. A tanulmány azt az 1980-as években elindult folyamatot elemezte, amelynek során a nők már nemcsak a háztartást vezették, hanem nagy részük már munkát vállalt, pedig ez egy évtizeddel korábban még egyáltalán nem volt megszokott dolog. A 80-as évek közepére a háztartásbéli anyák háromötöde ment el dolgozni, ez a hihetetlen átalakulás pedig a popkultúrában is megjelent és az olyan filmek, mint a Working Girl és a 9 to 5, illetve Helen Gurl Having It All című könyve is már a nőket és a munkát helyezte előtérbe.