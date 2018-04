Ezekben az amerikai városokban a legsikeresebbek a nők

A SmartAsset pénzügyi vállalat nemrég közzétett elemzéséből kiderül, hogy melyik amerikai városokban a legsikeresebbek a nők. A jelentés száz várost rangsorolt a teljes munkaidős nők százaléka alapján, akiknek éves bevétele meghaladja a 75 ezer dollárt, akik vállalkozók, vagy 25 év felett mesterdiplomával rendelkeznek. Az elemzés figyelembe vette a lakhatási költségeket, az átlagos jövedelmet, valamint a 25 év felettiek munkanélküliségi rátáját is.

A Virginia államban található Arlington városa az, ahol a legsikeresebbek a nők a SmartAsset elemzése szerint. Az Arlingtonban teljes munkaidőben dolgozó nők átlagosan évente több mint 80.200 (20 millió forint) dollárt keresnek. És a nők több mint fele, vagyis 57 százaléka 75 ezer dollár (18,8 millió forint) feletti éves jövedelemmel rendelkezik. Valamint az itt élő hölgyek 38,6 százaléka saját vállalkozását vezeti.

A második helyen az arizonai Scottsdale végzett, itt a teljes munkaidőben dolgozó nők évi 56.600 dollárt (14,2 millió forint) keresnek, miközben a munkanélküliség csupán 3,5 százalékos. A városban azonban csak 25 százalékos a magánvállalkozó nők száma.

A harmadik amerikai város, ahol a leginkább megéri nőként dolgozni, az Madison Wisconsinban.

Nem véletlenül került ilyen előkelő helyre Madison városa, korábban a Forbes magazin a második legjobb oktatási helyszínnek választotta az Egyesült Államokban. A diplomával rendelkező nők egyharmada Madison valamelyik oktatási intézményében szerezte diplomáját. Ugyanakkor a nők enyhén alulfizetettek a városban.

A negyedik helyezette a technológiai vállalatok otthona, a kaliforniai San Francisco. A SmartAsset adatai szerint a városban dolgozó teljes munkaidős nők átlagosan 72 ezer dollárt (18 millió forint) keresnek évente. Azonban a régióban rendkívül drága a mindennapi megélhetés, így a lakásvásárlás vagy bérlés is.

Virginia két városa is szerepel a legjobb ötben, ezúttal Alexandria érdemelte ki a rangos helyet. Ugyanúgy, ahogy Arlingtonban, az Alexandriában dolgozó teljes munkaidős nők is jól fizetettek: évente 67 ezer dollárt (16,8 millió forint) visznek haza. Ráadásul a város rendkívül sok diplomással (30 százalék) is rendelkezik.