Megdöbbentő számok a hercegi esküvőről

Alig egy hónap van hátra az újabb brit királyi esküvőig, azaz Harry herceg és jegyese, Meghan Markle házasságkötéséig. A pár tagjai május 19-én mondják ki egymásnak a boldogító igent, minden bizonnyal óriási felhajtás közepette, úgy, hogy nemcsak a brit, hanem a nemzetközi sajtó figyelme is az eseményre irányul. A gazdasági szakértők szeme pedig a háttérfolyamatokra: már azt is kiszámolták, mekkora teljesítményt generál a királyi frigy a brit gazdaságban.

Hatalmas pénzek mozdultak és mozdulnak meg a brit gazdaságban annak köszönhetően, hogy a néhai Diana hercegnő második fia, Harry is oltár elé vezeti választottját, Meghan Markle amerikai színésznőt. Markle már túl van egy házasságon, de a frigyre II. Erzsébet királynő – hacsak informálisan is, de – így is áldását adta, a brit nőket pedig vélhetően nem is érdekli ez a körülmény: rengetegen szeretnének úgy öltözködni, megjelenni, mint Meghan Markle, és ezért – elsősorban – a brit ruházati kereskedelem és divatvilág cégei különösen hálásak lehetnek nekik.

Nem reklámoz, trendeket állít fel

Az Origo is beszámolt arról, hogy bár a királyi esküvők jellemzően jótékonyan hatnak egy adott ország gazdaságára, ez alól a trend alól épp Vilmos herceg és Kate Middleton 2011-es esküvője volt a kivétel. Öccse, Harry herceg házasságkötése azonban újra trendfordulót hoz a várakozások szerint. Nemcsak új kriptovaluta, hanem konkrét gazdasági teljesítmény is társul a következő windsori esküvőhöz.

A CNBC beszámolójából kiderül, az angol nők egy része ugyanisszó szerint mindenre vevő, amit Harry herceg választottja visel nyilvános szereplései alkalmával.Jegygyűrűje, kabátja, kézitáskája, szoknyája, de még egy aprócska kiegészítő is, egy alig észrevehető mandzsetta a menyasszony alpaka kabátján: mind-mind olyan termékek, amely értékesítése kiemelkedő mértékben megugrott, köszönhetően annak, hogy a nők Harry herceg párján látták azokat.

A Meghan-mánia pedig – úgy tűnik – nem hogy lankadni nem fog, hanem csak erősödik az esküvő közeledtével. Például vállalkozók egy csoportja bejelentette, egy különleges boltot nyitnak hamarosan London valamelyik patinás részén, ahol csak olyan ruhákat és kiegészítőket, illetve márkák termékeit forgalmazzák majd, melyeket a királyi család tagjai is viselnek, hogy mindenki kedvére felöltözhessen azokból.

Marketingszakemberek pedig hozzátették: Vilmos herceg felesége, Katalin hercegné utánMeghan Markle valójában szinte egy nem várt többletlehetőség a kereskedelem számára.

„Hab a tortán", aki – így a szakemberek – öltözködésében és stílusában nem tér el jelentősen Katalin hercegnőtől, ezért megkönnyíti a fogyasztók számára az azonosulást. Megjelenésükkel a hercegek választottjai ugyanis trendeket indítottak és indítanak el, ezek sokkal hatásosabbak a reklámoknál.

Egyes, főként kisebb cégek máris arra figyelmeztetnek, jelentősen megnövekedett a várakozási idő egyes termékeikre, amelyek rendelései az után ugrottak meg, hogy Markle viselte vagy használta azokat. Például egyik kézitáskáját egy aprócska vállalkozás gyártotta, akikhez annyi megrendelés futott be a termékre, hogy a várakozási idő arra legalább néhány hét.

Mások pedig arra is felhívják a figyelmet: Markle érezhetően tudatosabban választ ruhákat és kiegészítőket, mint Kate Middleton, aki eleinte nemigen volt tisztában azzal, milyen folyamatokat indított el a brit gazdaságban nyilvános szerepléseivel. Markle-lel kapcsolatban sokan megjegyzik, odafigyel arra, hogy lehetőleg olyan cégektől vásároljon, amelyek például jótékonysági tevékenységet is végeznek.

A Windsor-ház találkozik Hollywooddal

Meghan Markle-re az Egyesült Államokban inkább úgy tekintenek, mint egy Hamupipőke-történet főszereplőjére, és kevésbé fontos az ott élők számára öltözködése vagy a ruháira költött összeg nagysága.

Pauline MacLaran, aki a brit monarchia és a fogyasztói kultúra kapcsolatáról írt könyvet, ezzel kapcsolatban azt mondja, az amerikaiak a leendő hercegnőt látják Markle-ben, aki összekapcsolja Hollywoodot a brit királyi házzal, sajátos módon megerősítve a transzatlanti szövetséget.

S emellett rengeteg pénzt pumpál a brit gazdaságba.

A monarchia gazdasági összefüggéseit vizsgáló szakértői csoport, a Brand Finance közgazdászai úgy számolnak, a Meghan-mánia közvetlen hatása az esküvőig várhatóan 150 millió font, azaz mintegy 53 milliárd forint lesz.

Ez a közvetlen hatás Markle öltözködéséhez és ruházatához, illetve az azt utánzó nők vásárlásaihoz kapcsolódik.

Ennél is nagyobb lesz az esküvő várt gazdasági teljesítménye. Meghan Markle és Harry herceg úgy fogad majd egymásnak örök hűséget, hogy közben mintegy egymilliárd fontot (kb. 355 milliárd forint) mozgatnak meg az Egyesült Királyságban. Ennek közel harmada – 300 millió font – lesz a turizmus teljesítménye, amikor is London szállodáit ellepik azok az utazók, akik a helyszínen követik figyelemmel a május 19-i eseményeket. Ezek között vélhetően nagyon sokan érkeznek majd a brit fővárosba az Egyesült Államokból.