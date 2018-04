A részvényesek lemondatnák Zuckerberget

Mark Zuckerberg minden bizonnyal élete egyik legnehezebb hetén van túl. Nem elég, hogy a kongresszusban tíz órán át faggatták, most úgy tűnik, hogy a részvényesek is el akarják távolítani elnöki pozíciójából. Azonban a Facebook struktúrája miatt még a legnagyobb részvényeseknek is kevés beleszólása van a legfontosabb döntésekbe.