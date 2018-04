Változóban Japán szexipara, amely mind kulturális-társadalmi szempontból, mind pedig gazdasági vonatkozásait illetően igen nagy hagyományú, több száz évre visszanyúló jelenség a szigetországban. A The Economist arról ír, hogy a világviszonylatban is kiemelkedően magas japán átlagéletkor mind elöregedőbb társadalom létrejöttéhez járul hozzá. Ez, valamint a gazdasági megtorpanás nem kedveznek a hagyományosnak tekinthető szexuális szolgáltatások piacának. A japán szexiparból pont a névadó „lényeg" tűnik el, ahogy a pénzért vehető örömökkel kapcsolatban mind furcsább egyéni igények jelentkeznek, amelyek egy részéhez már nincs is szükség az igénybe vevő mellett senkire.

A 17. században Yoshiwara, az akkor Edo néven ismert mai Tokió északkeleti városrésze, az ország egyik legismertebb piroslámpás negyedének adott otthont. Női és férfi prostituáltak kínálták szolgáltatásaik széles skáláját klienseiknek. Most, négy évszázaddal később, Yoshiwara most is a szexualitáshoz köthető kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek egyik központja, csak sokkal visszafogottabban, mint aranykorában.

Már nem csak a szexről szól

A témával foglalkozó kutatók szerint a változás, ami a szexnegyedben lezajlott, végső soron a Japán egészére érvényes változásoknak leképezője, már ami a szexipar átalakulását illeti. Bár a téma jellegéből adódóan nagyon nehezen lehet tendenciaszerű kijelentéseket megfogalmazni, hiszen hagyományos adatsorok ehhez nem állnak rendelkezésre, annyi kijelenthető: az igénybe vett erotikus szolgáltatások inkább a „lágyabb" irányba tolódtak el az utóbbi időben. Azaz csökkenőben van hagyományos szexuális érintkezési formák iránti ügyféligény (a vaginális közösülés például törvénytelen szolgáltatásnak számít, ami ennek ellenére sok helyen elérhető, de csökken az orális szex iránti igény is). Ezek helyébe a romantika és a meghittség iránti igény lép.

A japán szexuális szolgáltatások már nem a közösülésről, hanem az intimitásról szólnak" – mondja Masahiro Yamada, a témával kutatóként foglalkozó szociológus.

Egyesek pedig hozzáteszik azt is, az intimitás igénye mellett megjelentek, és mind keresettebbek azok a szolgáltatások, amelyekhez már közreműködőre vagy abban aktívan részt vevőre sincs szükség.

Rejtőzködő legális szolgáltatások és ismert illegalitás

A kyabakura nevű helységekben a férfi vendégeknek italt szolgálnak fel, és mellette nőkről készült képek segítségével élhetik ki fantáziáikat kis helyiségekben. Az onakura-k női dolgozói szintén nem lépnek kapcsolatba a férfi kuncsaftokkal, ellenben nézik őket, ahogy azok önkielégítést végeznek.

Ezek a szolgáltatások legálisan működnek, forgalmukat megbecsülni ugyanakkor nehéz.

A történeti áttekintések ugyanakkor meglehetősen sok információt közölnek az illegális prostitúcióról, mely gyakran az emberkereskedelem bizonyos formáival is összefonódik. Japánban – nem kis részben amerikai nyomásra – 1948-ban bezártak minden bordélyházat, ezek némelyike azonban „különleges étteremként" tovább működött. 1958-ban egyszerűen törvényen kívül helyezték a fizetős szexszolgáltatások köréből a hagyományos közösülési formát.

A japán legális és illegális szexipar – utóbbi főként a jakuza irányítása alatt – ugyanakkor virágzásnak indult.

2010-ben a japán szexiparról úgy tartották, az arányokat tekintve, itt van a legtöbb nő jelen Ázsiában. Éves gazdasági teljesítménye elérte a GDP 2-3 százalékát.

Ez durván a kétszerese az akkori japán mezőgazdasági teljesítménynek.

A japán jogrend ellentmondásosan ítéli meg a prostitúciót – ez az illegális szexipari tevékenység legfontosabb vonatkozása Japánban –, ezért pontos számot nehéz adni arról, hányan érintettek abban. Egy 2012-ben publikált tanulmány szerint, legalább 54 ezer nőt és gyermeket kényszerítettek Japánban arra – ideértve a külföldről embercsempészek áldozataként odahurcoltakat is –, hogy akarata ellenére szexuális szolgáltatások nyújtásában vegyen részt.

A kutatások szerint ezeknek az embereknek a „munkája" is kellett ahhoz, hogy a japán szexipar 73 milliárdosra, azaz több mint 19 ezer milliárd forintosra nőjön abban az évben.

Ez a gigantikus összeg Magyarország éves GDP-jének nagyjából kétharmada.

Az illegális és a legális szolgáltatások határán helyezkednek el az erotikus fürdőházak, azaz - angolszász kifejezéssel - a soapland-ek. Itt a férfiak valóban fürdőszolgáltatást vehetnek igénybe nők segítségével, akik azonban nemcsak a fürdésben segédkeznek, hanem – aktus létesítése nélkül – "levezetik a vendégek szexuális feszültségét".

A fürdőházak koncepciója a prostitúció 1958-as tiltásának idejére nyúlik vissza, és a japán felfogás szerint eredendően nem erotikus szolgáltatásokat nyújtó helyek ezek a gyakran a jakuza fennhatósága alatt álló fürdők, hanem valóban a feszültségoldás és a felfrissülés terei – más kérdés, hogy ezeknek igen gyakran eszköze a valamilyen, nők által végzett erotikus tevékenység is.

Tokióban 197 ilyen fürdőházat tart nyilván egy rendőrségi ügynökség, a második helyen Fukuoka (153) és Kanagawa (105) prefektúrák állnak.

Ezeknek a létesítményeknek is több kategóriája létezik színvonal alapján. A kisebb pénzűek már 10 ezer jenért (kb. 24 ezer forint) is felfrissülhetnek fél vagy egy óra alatt némelyik fürdőben, míg a tőzsdei csatározásokban kimerült japán üzletemberek kétórás szolgáltatáscsomagot vásárolhatnak valamelyik elegáns szolgáltatóegységben 60 ezer jenért. A fürdőházak egy részét turisták is látogathatják, és látogatják is.

