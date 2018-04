Végre elárult egy fontos titkot a világ leggazdagabb embere

A világ leggazdagabb embere, Jeff Bezos évek óta küld az Amazon részvényeseinek egy levelet, amelyben leírja, hogy mi történt a már lezárt üzleti évben. Azonban a vezérigazgató a legutóbbi levélben elárulta, hogy hány előfizetője van a Prime szolgáltatásnak, erre korábban soha nem volt példa. A hír hallatára a részvények szárnyalni kezdtek.

Jeff Bezos, az Amazon tulajdonosa, és egyben a világ leggazdagabb embere is. Vagyona óriási, a Forbes valós idejű mérése szerint 126,5 milliárd dollár, ami nagyságrendileg megegyezik a magyar GDP-vel.

Ezzel Bezos az egyetlen olyan ember, akinek a vagyona eléri a 100 milliárd dollárt, és még a második helyen álló Bill Gatesre is ráver 35 milliárdot.

De honnan ez a rengeteg pénz?

Jeff Bezos az Amazon részvényeinek 16 százalékát birtokolja, amelyet ő alapított még 1994-ben egy Seattle-i garázsban.

A vállalat a világ legnagyobb e-kereskedelmi kolosszusává nőtte ki magát az évek alatt, most pedig Bezos elárulta azt is, hogy az Amazon Prime szolgáltatás

előfizetőinek száma átlépte a 100 milliót.

A vezérigazgató ezt a részvényeseknek küldött levelében írta meg, a 100 milliós előfizetői számot 13 év alatt érte el a szolgáltatás. Ez egyben azt is jelenti, hogy az Amazon Prime előfizetőinek száma több, mint Németország teljes lakossága.

Mi az az Amazon Prime? Az Amazon évi 99 dollárért árul egy olyan előfizetést, amely kiterjeszti a szolgáltatásosak. Gyorsabban szállítják házhoz a csomagokat, de egyfajta digitális könyvtárként is üzemel. Az előfizetők hozzáférnek az Amazon videócsatornájához, ingyen olvashatnak e-könyveket, több millió zeneszám közül választhatnak és tévéadásokat is streamelhetnek.

A levélből más érdekességek is kiderülnek:

Az Amazon csak 2017-ben több mint 5 milliárd tárgyat kézbesített világszerte.

Az Amazon Prime segítségével 100 millió tárgyat rendeltek.

A Prime szolgáltatást kiterjesztették Mexikóra, Szingapúrra, Hollandiára és Luxemburgra.

8000 városban elérhető a gyorsított (napon belüli, illetve másnapra érkező) szállítás.

A Prime előfizetői elképesztően hűségesek, 90 százalékuk újította meg tavaly az előfizetését.

Több 10 millió Echo eszközt adtak el, ami egy háztartási okosasszisztens.

De miért fontos a 100 milliós előfizetői szám?

Bár a nagyságrend is elképesztő, ez azért fontos, mert eddig mindenki, így a befektetők is a sötétben tapogatóztak ezzel kapcsolatban - írja a Quartz.

A 100 milliós előfizetői szám azt jelenti, hogy csak a feliratkozásból 9,9 milliárd dollár bevétele van a cégnek.

Reagáltak a részvények

Természetesen a jó hír hatására az Amazon részvényeinek árfolyama emelkedett, az 1,6 százalékos növekedés után már 1527,84 dollárt ér a cég papírja.

Ez annak fényében különösen durva adat, hogy egy éve még 900 dollár alatt jegyezték az Amazon papírokat, ami azt jelenti, hogy egyetlen év alatt 70 százalékos volt az emelkedés.

Bezos a Mekiben is dolgozott

A CNBC épp a napokban közölt egy érdekes cikket Jeff Bezosról, aki már 1980-ban, 16 évesen önszántából dolgozni kezdett,sült krumplit és marhahúspogácsát készített a McDonald'sban.

Bezos elmondta, hogy kicsit nehezen viselte, hogy nem érintkezhet az ügyfelekkel, hanem csak a háttérben dolgozhat, de itt megtanulta, hogy milyen fontos a szervezettség.

A világ leggazdagabb embere azt is elárulta, hogy nagy hatással voltak rá az automatizált mechanizmusok, de a háttérből azt is látta, hogy nagyon nehéz és fontos az ügyfelek elégedettségének kezelése is.

Bezos szerint nem szabad lebecsülni az ilyen jellegű munkát, mert ebből is rengeteget lehet tanulni, sőt, ez olyan tapasztalat, amit az iskolapadban nem lehet megszerezni.

Nem Bezos az egyetlen milliárdos, aki étteremben dolgozott, a Reddit társalapítója, Alexis Ohanian a Pizza Hutban volt pincér.