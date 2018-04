Mikor jó ötlet a személyi kölcsön?

A devizahitelek okozta hiteliszony lényegében nyomtalanul eltűnt, a lakosság egyre szélesebb körben vesz fel újabb és újabb hiteleket: januárban 81 százalékos növekedést mutatott a személyi kölcsönigénylések értéke, a lakáshiteleké pedig 35 százalékos emelkedést ért el az egy évvel korábbival összevetve.

A személyi kölcsönök népszerűsége azért is szárnyalhat, mert a korábbi sokkokkal ellentétben, itt nem fenyeget a lakás elveszítése – ezek a konstrukciók fedezet nélküliek, nem jelzálogalapúak. Az is a személyi kölcsönök felé viszi a lakosságot, hogy

a jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben ezeknek a hiteleknek is egészen alacsony a kamata – akár tíz százalékos thm mellett is fel lehet venni, ami nagyon jó ajánlat. Személyi kölcsönnel néhány százezer, de akár egy-kétmillió forinthoz is hozzá lehet jutni.

Érdemes azonban néhány dolgot végiggondolni a személyi kölcsön felvétele előtt. Nagyon könnyen megy az egész, egyes bankok azzal reklámozzák saját terméküket, hogy akár 24 óra alatt is meg lehet kapni a pénzt. Mindezt jelzálogfedezet nélkül. A könnyű pénz ugyanakkor meggondolatlan lépésekre is sarkallhat, érdemes ezért alaposan megtervezni, mekkora összegre van valójában szükségünk, és tényleg vissza tudjuk-e fizetni.

A szabályozás szerint csak akkora hitelt kaphat magánszemély, amelynek törlesztő részlete nem haladja meg a havi jövedelem 35-40 százalékát. Fontos, hogy ebbe a számba minden törlesztenivaló beleszámít, vagyis a lakáshitel törlesztőjét és hitelkártya keretét is figyelembe veszik – a teljes keret töredékét számítják be. Érdemes végiggondolni, hogy valóban hitelképesek vagyunk-e, illetve valóban belefér-e ez a családi büdzsébe.

Ha egy négytagú család teljes jövedelme nettó 400 ezer forint (mindkét szülő dolgozik, a gyerekek tanulnak), és az egyik szülő több mint kétmillió forint személyi kölcsönt igényel, meg kell gondolni, nem lesz-e megterhelő éveken át havi 80 ezer forinttól elesni? Ez a teljes családi kassza ötöde. Ha a fürdő, a konyha felújításáról van szó, a kiadás valószínűleg nem odázható sokáig. Más a helyzet, ha nyaralásra, műszaki berendezésre akarna a család hitelt felvenni – bár erre nem kell milliós kölcsön.

Minél nagyobb a szükséges összeg, annál inkább érdemes a jelzálogalapú hitelek környékén nézelődni.

Ezeknek ugyanis sokkal alacsonyabb a kamata és hosszabb futamidővel működnek. Ha plusz szobát vagy fürdőt akar a család hozzárakni a házhoz, vagy a tetőteret szeretné átépíteni, több millió forint költség mellett jobb lehet a jelzáloghitel – szabad felhasználású hitel. Hosszabb futamidővel és kényelmesen fizethető szintre belőhető a havi törlesztő, s mivel a kamat nagyon alacsony, nem is kerül sokkal többe.

Jelzáloghiteleknél érdemes elgondolkodni, hogy fix vagy változó kamatozású legyen-e a konstrukció. Minden bank kínál ilyet és olyat is. A fix verziónak jóval magasabb a thm-e, mint a változónak, éppen ezért ha néhány év alatt vissza akarják fizetni a hitelt, nem biztos, hogy ragaszkodni kell a fix kamatozáshoz. A világgazdasági tendenciák szerint a következő években nem várható a kamatemelési ciklus felgyorsulása, s ha meg is indul, csak lassan kezd el megmutatkozni a hitelkamatokban – mire drágábbá válna, mint a fix kamatozású, már rég vissza is lett fizetve a teljes hitel.

Ugyanez egy húszéves lakáshitel esetében nyilván nincs így. Ebben az esetben azonban arra kell figyelni, hogy nem minden bank kínál húsz évre fix kamatot, vagyis a törlesztési időszakban mindenképpen fut valamekkora kockázatot az adós. Ha pedig ez a helyzet, kérdés, megéri-e a félig garantált biztonság annyit, amennyivel több a fix kamatozású hitel thm-je.