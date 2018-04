Kínában a tökéletes alak egyenlő a gazdagsággal

Egyre divatosabb konditerembe járni és ügyelni a megfelelő étkezésre, Kínában azonban egy jó Instagram-képen túl is van jelentősége az edzésnek, hiszen jelenleg a gazdag kínaiak így tudják megmutatni a világnak, hogy van pénzük és idejük arra, hogy méregdrága edzőtermekbe járjanak, és ügyeljenek az alakukra.

A kínai fiatalok számára a Gucci olyan márka, amit csak a nagyanyjuk hord, az YSL rúzs pedig csak egy átlagos terméknek számít. Ha megakarják mutatni a világnak, hogy sok idejük és pénzük van, valamint hogy követik a nemzetközi trendeket, akkor inkább a konditerem felé veszik az irányt, hiszen egy jól kidolgozott testnél Kínában semmi sem jelzi jobban, hogy valaki anyagiakban az átlag felett áll.

A gazdag kínai fiatalok egy jelentős részének figyelme a ruhákról a testükre terelődött, mert trendi lett fittnek lenni. Egy 2017-es jelentés szerint az elmúlt néhány évben 37 ezer edzőterem nyílt Kínában. A fiataloknak azonban az sem mindegy, hogy hol edzenek, hiszen egy olcsó hely nem mutatná meg társadalmi hovatartozásukat. Éppen ezért egy érdekes jelenség kezd kialakulni.

Egyre többen inkább a drágább kondibérleteket veszik meg, semmint az olcsókat.

A luxusedzőtermek, mint a Crossfit Slash és a SpaceCycle minden évben megduplázzák a termeik számát az olyan nagyvárosokban, mint Sanghaj és Peking, mivel egyre nagyobb a kereslet az ilyen elit gyúróhelyek iránt. A legtöbb városi kínai azt a neveltetést kapta, hogy mindig próbáljon meg felfelé mozogni a társadalmi ranglétrán, legalábbis lehetőségeihez mérten. A fitnesz, kombinálva a közösségi médiával remek lehetőséget teremt a társadalmi elismerés elnyerésére.

Mint Kínában olyan sok minden, úgy a fitnesz is főleg online virágzik. Egy konditermi látogatást meg kell osztani, akárcsak az eredményeket. Már odáig fajult a dolog, hogy gyakran több ezren néznek élő bejelentkezéseket a közösségi médián arról, hogy valaki éppen tornázik vagy edz. Az, hogy valaki képes tenni azért, hogy fejlessze magát, javítson a kinézetén hihetetlen divatos lett, és komoly társadalmi elismeréshez vezethet.

A fitneszalkalmazások sikerét az is jól mutatja, hogy a Keep nevű applikáció 289 nap alatt 10 millió felhasználót tudott összeszedni. A Keep mellett jelentős erőt képvisel a piacon a Yingpai és a FitTime is. Ezek az alkalmazások mind azt ígérik, hogy a felhasználó rövid idő alatt komoly változásokon fog átmenni, ha követi az edzésterveket.

Míg nyugaton az önfejlesztés nagyjából azt takarja, hogy "ezt magamért teszem", addig Kínában ezt inkább úgy kell érteni, hogy "ezt azért teszem, hogy kiérdemeljem a barátaim, a társadalom elismerését".

Nagy különbség van abban is, ahogy a kínai és a külföldi sportmárkák reklámozzák a termékeiket. Míg a nyugati márkák a szokásos szövegekkel próbálkoznak, addig a hazaiaknak van egy hatalmas előnye, méghozzá az, hogy pontosan értik mit is szeretnének viselni a kínaiak. A Maia Active például nyíltan hirdeti, hogy a ruháikat az ázsiaiak testére tervezték. Az, hogy ez mennyire igaz vagy nem, lényegtelen, viszont nagyon bevált, hasonlóan a kozmetikai brandek hirdetéseihez.

A cég legfelkapottabb terméke egy 3D leggings, amely a marketing szöveg szerint kiemeli a kínai fiatal nők lapos fenekét, és kerekebbé, látványosabbá teszi azt. A kínai fiatalok, hiába nem férnek hozzá a világháló nyugati részéhez, mégis tudatában vannak annak, hogy testük máshogyan épül fel, mint az európai vagy az amerikai ideál.

Kínában az edzés egyszerre szórakoztató, divatos és társasági esemény.

Ezt a SpaceCycle képes megteremteni a tagjai számára. Az éves bérlet a felkapott konditerembe 880 ezer forintba kerül, és emiatt már a luxusfitnessztermek közé lehet sorolni ezeket. A modern zene és környezet mellett a bérlet drága ára is vonzó a gazdag fiataloknak.

Az átlagos éves bérlet Kínában 120 ezer forintba kerül. Ugyanakkor a SpaceCycle-höz hasonló termek nagyon jól teljesítenek, sőt a nagyvárosokban még jobban, mint olcsó riválisaik. A cég először két termet nyitott Pekingben és Sanghajban, de annyira beindult a lánc, hogy újabb 5-8 konditerem megnyitását tervezik. Amit kínálnak, az elég egyértelmű: egy menő hely az edzéshez és még menőbb, ha itt látnak edzeni.