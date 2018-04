Balatoni állásbörze lesz Siófokon

Idén először rendhagyó állásbörzén vehetnek részt azok a fiatalok, akik nyáron a Balatonnál szeretnének dolgozni a turizmusban vagy a vendéglátásban. Az Álláskereső RapidRandi összehozza a munkaadókat a leendő munkavállalókkal, így akár egyetlen nap alatt megoldódhat a nyári munka kérdése.

Először rendezik meg május 5-én az Álláskereső RapidRandit a siófoki Plázson, ahová a Balatonnál dolgozni vágyó fiatalokat, illetve az alkalmazottakat kereső cégeket várják egy speciális állásbörzére.

A rendezvényen az egyre népszerűbb villámrandik mintájára tíz perces interjúkon vehetnek részt a munkakeresők. Fontos, hogy ezek rövidségük ellenére valódi állásinterjúk, nem csak ismerkedő beszélgetések, hiszen az is azonnal kiderül, hogy az álláskereső megfelel-e az adott munkára.

A program elsősorban a fiatalokat szólítja meg, de természetesen mindenkit szívesen látnak a rendezvényen, aki idénymunkát szeretne vállalni Siófokon vagy Zamárdiban.

A szervezők folyamatosan várják azoknak a cégeknek a jelentkezését is, akik munkavállalókat toboroznának a 2018-as szezonra, és már most nagy az érdeklődés a különböző vendéglátó- és szálláshelyek részéről az Álláskereső RapidRandi iránt. Ez nem is csoda, hiszen évről évre gondot jelent a térségben a nyári munkaerőhiány. Az állásbörzét a siófoki Plázson rendezik meg, amelynek biztosan lesz saját standja a rendezvényen, csakúgy, mint a híres Palace Dance Clubnak.

Az eseményt az újgenerációs interaktív álláskereső és álláshirdető applikáció, a SimpleJob prezentálja, amelyet kifejezetten a fiatalok igényeire szabtak.

Az álláskeresők dolgát pedig azzal könnyíti meg a rendezvény, hogy nem kell folyamatosan állásinterjúkra utazgatniuk azoknak, akik Siófokon vagy Zamárdiban szeretnének dolgozni a nyáron. Egyetlen helyszínen, délelőtt 10 órától este 8 óráig annyi állásinterjún vehetnek részt, ahányhoz csak kedvük van. Nem kell hosszasan telefonálgatni vagy e-mailezni sem, hanem egyből személyesen ismerkedhetnek meg leendő főnökeikkel.

Azoknak, akik megfelelnek, a munkaadók azonnal ajánlatot is tesznek. Így akár már május elején, egyetlen nap alatt letudhatják a fiatalok az álláskeresést, legyen szó pincérkedésről egy étteremben, pultozásról egy szórakozóhelyen, lángossütésről a strandon vagy éppen adminisztratív szállodai munkáról. Fontos, hogy az ajánlatok birtokában akár több munkahely közül is választhatnak, megkeresve a számukra legmegfelelőbbet.

A szervezők azzal is segítik a fiatalokat, hogy az állásbörze Facebook-oldalára folyamatosan feltöltik, hogy mely cégek csatlakoztak már a rendezvényhez, és milyen pozíciókra lehet jelentkezni náluk.