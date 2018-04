Szárnyalnak a magyar fizetések, a Tesla pedig teljesen leáll a gyártással

A héten kiderült, hogy az Amazon dolgozói a cég hatalmas sikerei ellenére is embertelen körülmények között dolgoznak. A magyar fizetések továbbra is szárnyalnak, 2018 februárjában a bruttó átlagkereset 306 500 forint volt. Hatalmas felfedezést jelentettek be japán tudósok, miután a Csendes-óceán fenekén, Tokiótól mintegy 1850 kilométerre ritkaföldfém-lelőhelyet találtak. Abból az alkalomból, hogy Magyarországon rendezik meg a Divízió I/A Jégkorong Világbajnokságot, az 50 forintos forgalmi érme emlékváltozatát bocsátja ki a Magyar Nemzeti Bank. Az érmén lévő ábra az Origo fotósának munkája alapján készült.