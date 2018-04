Moziba költözik a Netflix

Úgy tűnik, a Netflix döntéshozói megunták, hogy filmjeik nehezen vagy sehogy nem jutnak be a hagyományos mozis forgalmazásba, amiből adódóan az igazán fontos filmes díjak elnyerésére még csak nem is aspirálhatnak. Ezért megkerülik a problémát.

Nagy Sándor is megirigyelhetné, hogyan jött rá a Netflix saját gordiuszi problémájának megoldására. Ha Richard Wagner álmodhatott saját operaházról, ahol kizárólag saját alkotásait játszák, miért ne lehetne nekünk is saját filmszínházunk? - gondolhatták a világ meghatározó streamingszolgáltatójánál, mely sorozatai mellett, egyre ismertebb egész estés játékfilmjeiről is.

A leggyorsabb mind közül

A Netflix problémája összetett, de legalábbis ellentmondásos. Az óriásivá növő vállalat minden más hollywoodi stúdiónál gyorsabban gyártja filmjeit, és ha nem is az összes, de jelentős részük kedvező fogadtatásra talál a nézőknél és a kritikusoknál is. A streaming-cég alkotásait azonban eddig nem fogadta be a mozis forgalmazás, ami üzleti értelemben is nehézség számukra - alkotásuk kevesebb nézőhöz jut el -, valamint így eleve kizárják őket a filmvilág rangos elismeréseinek potenciális elnyerésétől.

Ehhez persze hozzátartozik az is - magában rejtve az ellentmondást -, hogy a cég eleve nem hagyományos stúdióként, hanem streamszolgáltásként jött létre, és - kétség kívül sikeres - működését sorozatok gyártásával alapozta meg.

A cég legutóbb a Cannes-i Filmfesztivállal járt pórul: innen azért száműzték filmjeiket, mert a világ egyik legrangosabb filmes mustráján érvényesül a mozis bemutatás szabálya. Ezt tetézi, hogy a filmkultúra szabályozásában országonként is lehetnek eltérések, amelyek szintén befolyásolhatják azt, hogy egy adott gyártó fimjeivel egyáltalán milyen díjakért versenyezhet.

Ezt a helyzetet akarja a Netflix megváltoztatni úgy, hogy saját mozikra tesz szert.

Egy egész lánc lett, maradhat?

A Los Angeles Times értesülései szerint, a Netflix arra készülhet, hogy Los Angelesben és New York városában is flmszínházakat vásárol fel, hogy ott vetíthesse műveit.

Korábban arról pletykáltak, hogy a Netflix a Landmark Theaters nevű láncot szeretné megkaparintani, de az üzletet végül nem kötötték meg, állítólag azért, mert a tulajdonosok olyan árat kértek, amit már a Netflix sem volt hajlandó megfizetni. Ezzel a lánccal több mint 50 helyszínhez és 250 vászonhoz jutott volna a Netflix.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy letettek volna arról, hogy rögtön egy egész láncot vásároljanak fel, ha nem is kizárólag, de elsősorban saját filmjeik számára.

Bennfentes értesülések szerint, a Netflixnél az üzleti eredményesség mellett igen fontos szempont a szimbolikus jelentőségű elismerés is.

A vállalatnál állítólag arról álmodoznak, hogy filmjeikkel már a közeli jövőben éppúgy indulhatnak az Oscarért folytatott versengésben is, mint más vállalatok alkotásaikkal.

A Netflix jelenleg 125 millió előfizetővel rendelkezik, és úgy tűnik, nem hogy lassítani nem akarja sorozatai és filmjei készítési tempóját, hanem még rápakolna néhány lapáttal.

Ez utóbbiak büdzséje olykor már eléri egy hagyományos nagystúdió produkciós költségét.A Brick című, Will Smith nevével eladott fantasy-akciófilm 90 millió dollárba került. Ugyan a kritikusoknál nem aratott sikert, de a Netflix szerint előfizetőiknél nagyon népszerű volt.

A cég piaci értékét jelenleg 130 milliárd dollárra becsülik, így vélhetően egy kisebb lánc felvásárlása nem okozna különösebb anyagai nehézséget a vállalatnak.

A cég arról biztosította előfizetőit, a következő egy évben is milliárdos nagyságrendű keretet szánnak arra, hogy olyan sorozatokat és filmeket gyártsanak, amelyekkel nézőik elégedettek lesznek, és szívesen nézik meg azokat.