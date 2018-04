Mostantól az Ön cégét is ingyen segíti az állam a digitális átállásban

A magánéletünkben már megszoktuk, hogy ha elromlik valami a lakásunkban, a céges telefonkönyv helyett az interneten keresünk szerelőt. Ha eladunk vagy veszünk valamit, az apróhirdetési újság helyett már azt is a neten tesszük. Sőt állást, hitelt, de még társat is az online térben keresünk. Míg a magánéletünkben tehát jórészt már megoldottuk a digitális átállást, addig a vállalkozások esetében még mindig nagy a lemaradás. Az állam két évvel ezelőtt indította el a sokrétű Modern Vállalkozások Programját a hazai vállalkozók digitális felzárkóztatása érdekében, amelyhez mostantól bármely magyar vállalkozás díjmentesen csatlakozhat, a csatlakozásért cserébe pedig anyagi előnyökhöz juthat.

Kevés olyan kihívás érte az emberiséget, mint az internet, melynek bár 1970-ig vezethetők vissza a gyökerei, mai formájában (www, azaz World Wide Web) azonban mégis csak 1993-tól kezdett elterjedni igazán, akkortól viszont robbanásszerűen. Elég volt egyetlen évtized, hogy teljesen megváltoztassa az addig ismert legfejlettebb világot: bő 10 év alatt általános lett az e-mail a postai levél, távirat vagy fax helyett, az online zenehallgatás a bakelit, a CD lemezek vagy a rádió hallgatása helyett, az online beszédkommunikáció a kapcsolt telefonvonal helyett, vagy akár a netes Wikipédia a lexikonok helyett.

Míg a magánéletünket ma már teljesen áthatja ez a mai formájában mindössze 25 éves találmány, addig a vállalkozások még mindig nem használják ki eléggé a digitális tér előnyeit. Hiszen valószínűleg kevés hazai kisvállalkozásnál van egyszerre például digitális készletnyilvántartás, online számlázás, tisztán elektronikus tudástár, otthonról végezhető távmunka, felhő alapú IT-biztonsági megoldás, vagy épp központi nyomkövetés. Pedig köztudott, hogy a nagyon kicsi vállalkozások képezik a kkv-k gerincét, egy friss tanulmány szerint a hazai kkv-k száma 2015-ben megközelítőleg 536 ezer volt, s ezek bő 94 százalékának nem volt 10-nél több alkalmazottja.

Ezt a lemaradást felismerve az állam a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével 2016-ban indította el a Modern Vállalkozások Programját (MVP), melynek pontosan az a célja, hogy a magánéletben már megtapasztalt változáshoz hasonlóan a vállalkozások, különösen a kkv-k körében is segítse a digitális átállást. A 4 éves program már túl van a félidőn, és most érkezett el az ideje annak, hogy a gazdaságilag legfejlettebb, közép-magyarországi régió cégei is csatlakozhassanak a programhoz, mely eddig területi kizáró feltétel volt.

Még több vállalkozót szeretnének elérni

Az MVP az indulása óta eltelt két és fél évben több tízezer céget ért el. A mostani pilot programban több ezer kkv-vezetőt, döntéshozót szeretnénk elérni, és az elértek közül körülbelül 600-650 vállalkozást tudunk ellátni támogatással - mondta Kövesdi Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakértője a közép-magyarországi régiós kampány indulásakor.

A tavasszal elindult pilot program első hivatalos megnyitó rendezvénye április 24-én lesz a budapesti Bankcenterben és ezt 14 további rendezvény követ egészen július végéig. Ebből négy a fővárosban, tíz pedig Pest megyei városokban kerül megrendezésre, Gödöllőtől kezdve, Érden át Budaörsig.

A Közép-magyarországi Modern Vállalkozások Programja pilot égisze alatt megrendezésre kerülő események az Ipar 4.0 témakörével, a digitális kereskedelemmel, az IT biztonsággal és a digitális turizmussal foglalkoznak majd. A rendezvények ingyenesen látogathatók, de előzetesen regisztrálni kell rájuk.

A legközelebbi két rendezvény Budapesten az Ipar 4.0 témájával, illetve a digitális kereskedelemmel foglalkozik majd, 2018. május 3-án, illetve május 10-én.

Már bő 5300 cég kapott „Digitálisan Felkészült Vállalkozás" minősítést

Az MVP azonban sokkal gazdagabb annál, minthogy rendezvényeken bővítsék az erre fogékony cégvezetők tudását. A workshopok, rendezvények és szakmai napok mellett jóval kézzelfoghatóbb, ráadásul

díjmentes segítség kapható a személyes tanácsadó hálózaton keresztül, mely már a közép-magyarországi bővítés előtt is 19 városban volt jelen országszerte. A tanácsadók informatikai átvilágítással, tanácsadással, fejlesztési lehetőségek és kedvezményes uniós támogatások ismertetésével segítik az érdeklődőket abban, hogy minél könnyebben digitális vállalkozóvá váljanak.

A programban korszerű informatikai eszközökkel, szoftverekkel, megoldásokkal ismerkedhetnek meg a cégvezetők, akár úgy is, hogy személyesen találkoznak a Modern Vállalkozások Programjához csatlakozott informatikai megoldások szállítóival.

A program honlapján, a Vállalkozzdigitálisan.hu oldalon már közel 1600 féle, sokféleképpen szűrhető, vállalkozással kapcsolatos olyan informatikai termékről szerezhető információ, melyekkel a vállalkozók átválthatnak a digitális ügyintézésbe. Sok termékhez kedvezményes igénybevételi lehetőség, legalább 2 hónapos próbaidőszak, többletszolgáltatás, csomagajánlat, vagy akár ingyenesség is tartozik, ezek külön le is szűrhetők.

Az érdeklődők az MVP honlapján találkozhatnak a program gazdái által fejlesztett szemléletformáló tartalmakkal is, melyek közelebb hozzák az informatika világát a látogatókhoz. Így láthatók videós interaktív esettanulmányok, vagy példák a már hatékonyan működő vállalkozásoktól. Sőt, még Kovács András Péter, a népszerű humorista is felbukkan az egyik videóban, hogy az informatikai szakkifejezéseket némi humorral fűszerezve magyarázza el a nagyérdeműnek.

A weboldalon elérhető egy kérdőív is, melynek kitöltésével a cégtulajdonosok testreszabott megoldásokat kaphatnak a vállalkozásaik számára. Bár a kérdőív címe a „Megéri nekem digitálisan vállalkozni?", a mai kort ismerve valószínűleg nagyon kell iparkodnia annak a vállalkozónak, aki negatív választ szeretne kapni erre a kérdésre.

Már csak azért is, mert a program gazdái kifejezetten

a pozitív példákat szeretnék kiemelni az erre a célra létrehozott Digitálisan Felkészült Vállalkozás (DFV) tanúsítvány odaítélésével. Ez azonban egyáltalán nem csak egy újabb plecsni, amivel a cégvezető a vitrinben vagy a honlapján büszkélkedhet, hanem igenis kézzel fogható előnyöket biztosít a vállalkozása számára. A minősítés megszerzésével ugyanis a kkv-k kedvezményes termék igénybevétellel és kedvező pályázati lehetőségekkel, továbbá számos más segítséggel élhetnek, ráadásul felkerülnek a DFV minősítéssel rendelkező cégek nyilvános listájára is, amelyen már több mint 5300 cég szerepel. A minősítésnek létezik egy magasabb szintű fokozata is, az emelt Digitalizációra Felkészült Vállalkozás (eDFV), mely az egyik Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázatnál nyújt további előnyt.

Plusz öt százalék vissza nem térítendő támogatás

A DFV minősítéssel a GINOP-3.2.2-8.2.4-16 kódjelű, komplex vállalati infokommunikációs fejlesztéseket támogató pályázatban plusz öt százalék vissza nem térítendő támogatás kapható, melynek mértéke legfeljebb 40 százalék lehet (35 százalék helyett), továbbá plusz 4 értékelési pont szerezhető.

Az eDFV minősítéssel a GINOP-3.2.6-8.2.4 kódjelű, emelt szintű vállalati (ipari) digitalizációt támogató pályázatban is szerezhető plusz 5 százalék vissza nem térítendő támogatás.

A DFV, illetve eDFV minősítést megszerző vállalkozások tehát a fenti két infokommunikációs pályázatban a kiíráshoz képest magasabb támogatási mértéket érhetnek el.

Ezzel együtt a Modern Vállalkozások Programjában nem a pénzügyi támogatáson van a hangsúly. Az MVP éppen abban tér el a korábbi hasonló kezdeményezésektől, hogy nem kizárólag pénzügyi támogatást nyújt a cégek számára, hanem a digitalizációs felzárkózás érdekében tanácsadást, és a fejlődés megvalósításának gyakorlati támogatását is a zászlójára tűzi.

A közép-magyarországi régióban futó pilot 2018. július végéig tart, de a pilot célja, hogy az MVP ne csak átmenetileg, hanem végérvényesen is elérhetővé váljék a közép-magyarországi vállalkozások számára is, a hozzá kapcsolódó pályázati (vissza nem térítendő) támogatással együtt.

A Modern Vállalkozások Programjába vállalkozóként a program honlapján lehet jelentkezni, de a programhoz érdeklődőként bárki csatlakozhat a Facebookon.