Az alvás köré épülő üzletág hihetetlen fejlődésen ment át az elmúlt években. A matracok, takarók és párnák mellett minden olyan berendezés is kelendő, amely jobbá és hatásosabbá teheti az alvást. Az erre épülő vállalatok egyre inkább úgy viselkednek, mint egy techcég, a teljes ipar pedig jelenleg 30-40 milliárd dollárt érhet és évente 8 százalékkal növekszik.

A modern világban az alvás egyre inkább luxusnak számít, hiszen a munka a legtöbb esetben hazáig követi az embert, akárcsak az egyetemistákat a tankönyveik és kötelezettségeik. A piac azonban megpróbálja kihasználni az alvás iránti igényt, ráadásul meglehetősen nagy sikerrel.

Az alvással foglalkozó startupok pedig sokat ígérnek a vevőknek, kezdve az olyan alkalmazásokkal, amelyek a legmegfelelőbb időben ébresztik fel a felhasználót, de még olyan robot is van a piacon, amelybe több ezer évnyi buddhista légzéstechnika van beprogramozva és ezzel segíti a pihentető alvást.

A matracok iránti kereslet is magasabb, mint valaha, emiatt ez a szegmens is hihetetlen növekedésen ment keresztül. A Casper matrac szaküzlet az Egyesült Államokban 2015-ben 100 millió dollár értékben adott el matracokat, alig egy évvel indulása után. A Egyesült Államokban a Simba is hasít, ugyan csak 2016-ban indult, de jövőre ők is elérik a 100 milliós eladást.

Az applikációk is hasonlóan sikeresek.

A The Pzizz 2016 októberében indult világhódító útjára, ma pedig már JK Rowling író is a kedvencei között tartja számon. Az orvosi háttérrel rendelkező alapító, Rockwell Shah, azután készítette el a telefonos alkalmazását, miután rájött, hogy az alváshiány óriási probléma világszerte. A Pzizz dinamikus hanghatások segítségével hoz álmot a felhasználó szemére, de emellett légzéstechnikákat és izomlazító technikákat is tanít, hogy egyszerűbb legyen a pihenés.

Dr. Guy Meadows, a Speel School alapítója szerint valóban válságról van szó és a népesség kezdi elhanyagolni az alvást, ez pedig komoly egészségügyi kockázatokkal jár, valamint a munka és a magánélet rovására is megy. Egy klinikai tanulmány szerint a rossz éjszakai alvás az Alzheimer kór kialakulásának kockázatát is növeli, a későn kelők pedig korábban halnak meg.

A gyermekek világszerte egyre kevesebb időt töltenek alvással, ebben pedig az internet megjelenésének és térhódításának is nagy szerepet van. Az Egyesült Királyságban a 14 év alattiak között előforduló alvási rendellenességek száma megtriplázódott az elmúlt tíz évben. Az Egyesült Államokban pedig a felnőttek harmada nyíltan bevallja, hogy az egészségügyi előírásoknál kevesebbet alszik.

A New York-i metrón annyian alszanak el naponta a kimerültségtől, hogy Bill de Blasio polgármester figyelmeztette a szundikálókat, hogy a jövőben a rendőrség fel fogja ébreszteni őket.

A tudósok és a vállalkozók is egyetértenek abban, hogy a digitális fejlődés a legfőbb oka annak, hogy az emberek többsége mindig talál jobb elfoglaltságot az alvásnál. Egy sorozat, vagy film megtekintése a Netflixen, egy jó videójáték vagy végigpörgetni az Instagram üzenőfalat mindig jobb időbefektetésnek tűnik, mint pusztán aludni.

Meadows kifejti, hogy mivel folyamatosan kapcsolatban vagyunk a berendezéseinkkel, ezért az agyunk sosem kapcsol ki, így nincs meg a természetes levezetés alvás előtt, hiszen még egy perccel a lefekvés előtt is a telefont nyomkodjuk, vagy a tévét nézzük. A technológia fejlődése miatt, az emberek elkezdtek többet élni éjszaka és ennek az alvás látta kárát.

Az alvás valódi luxussá vált, hiszen a gazdagabb országok lakói lényegesen többet pihennek, mint a szegényebb államokban élők. Persze a fejlett országokban is nagy különbségek vannak és erre hívja fel a figyelmet egy 2006-os tanulmány, amelyet a University of Chicago végzett. Kiderült, hogy a gazdag, fehér, felnőtt nők alszanak a legtöbbet és az ő alvásuk minősége is sokkal jobb az átlagnál.