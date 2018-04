Kína nem lesz többé a világ szemétlerakata

Pekingben bejelentették, hogy meghosszabbítják azt a tavalyi rendeletet, amely megtiltja több tucat újrahasznosítható anyag, többek között a papír, műanyag és vashulladék bevitelét az országba. Évtizedeken át országok tucatjai szállítottak Kínába hulladékot, ám a kínai vezetés tavalyi döntése a tiltásról sokkolta a világot.

Kínában idén is marad a hulladéktilalom, sőt az eddigi 24 tételből álló tiltólistára 32 új anyag is felkerült. Ezeknek az egyik fele már idén rákerül a listára, a másik fele viszont csak 2019-ben. Kína azért döntött így, hogy csökkentse az országra nehezedő környezetvédelmi nyomást, vagyis nem elég megküzdeniük a saját problémáikkal, még más országok is oda hordták a szemetet.

A korlátozás nyomán egyre több fejlett országban kezdtek felhalmozódni a szeméthegyek, hiszen sehova sem tudják elszállítani azt. Ausztráliában állítólag már annyi pénzt kérnek a hulladéklerakók, hogy Queensland állam inkább eltemeti a földbe. De Kínában is fejtörést okoz az új szabály, hiszen eddig a szemétből újrahasznosított dolgokat nagyon sok helyi vállalat használta fel, amelyeknek ezentúl például vadonatúj papírt és műanyagot kell vásárolniuk.

Kína a tiltás miatt nem fog hozzájutni az eddig olcsón begyűjtött nikkelhez sem, aminek következtében viszont nőni fognak a gyártási költségek. Az ázsia állam eddig több milliárd dollárért fogadott be külföldi szemetet, viszont ezután azok a vállalatok, amelyek a hulladékkal kereskedtek, most nehéz helyzetbe kerülnek, akárcsak azok az iparágak, amelyek felhasználták az újrahasznosításból származó olcsó alapanyagokat.

Az Egyesült Államokból a hulladék 31 százalékát vitték Kínába 2017-ben, de az Egyesült Királyság, Japán és Ausztrália is nagyban függ az új szabályozástól.

Simon Ellin, a Recycling Association igazgatója szerint a tiltás nyomán viszont egyre több pénz áramlik az újrahasznosítási technológiák kutatásába. Azt nem szabad elfelejteni, hogy Kína és egyes európai országok továbbra is megveszik az értékes hulladékot, a tiltás javarészt csak az értéktelen és szennyező kacatokra szól.

Indonézia, Vietnam, Hollandia és Németország ugyan megveszik például az Egyesült Királyság hulladékának egy részét, de sokkal kisebb mennyiségben és olcsóbban, mint Kína. Elis szerint mindez azonban jó hatással lehet az egész szektorra, hiszen elindulhat a fejlődés útján az újrahasznosítás és az új technológiák révén hatékonyabban is működhet majd a jövőben.