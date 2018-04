Szupertitkos robotot fejleszt a világ leggazdagabb embere

Eddig csak science fiction filmekben láthattunk arra hatékony példát, hogy egy robot az ember kérését teljesítve segít neki az otthonában. Csak idő kérdése, hogy mikor köszönt be ez a korszak, és nagyon úgy tűnik, hogy Jeff Bezos és az Amazon akar az első lenni ezen a téren.

Az Amazon fejlődése elképesztő. Az 1994-ben alapított cég már rég nem csak egy online áruház, ahonnan dolgokat lehet rendelni, hanem ennél jóval több.

Elérhetőek már a vállalatnál e-könyvek, saját gyártású sorozatok és filmek, lehet zenét streamelni, de az Amazon bekebelezett egy komplett áruházláncot, nyitott önkiszolgáló boltot, és még hosszan lehetne sorolni a cégstruktúra elemeit.

A két legnépszerűbb termék a portfólióban,a Kindle és az Echo már emberek millióinál található meg, azonban úgy tűnik, Jeff Bezos, a világ leggazdagabb embere ennyivel nem elégszik meg.

Bezos egy robotkutyával:

A Bloomberg szerint a vállalat egy olyan robotot tervez, amely egyfajta házi robot lehet. Több részlet nem ismert. Nem tudni, hogy miképp néz ki, mekkora, pontosan mit csinál, milyen szenzorai és funkciói lehetnek.

Fontos megemlíteni, hogy az Amazonnak van egy leányvállalata (Amazon Robotics), amely robotokat fejleszt, azonban az otthoni robotok projektjét egy másik részleg viszi. Ennek oka, hogy az Amazon Robotics raktárakban és a gyártósorokon található robotokkal foglalkozik.

A Bloomberg elemzői a robotika Szent Gráljának nevezik azt a lépcsőfokot, amikor az ember az otthonába enged egy robotot, hogy az megcsináljon valamit, segítsen neki.

Ezen a téren akar úttörő lenni az Amazon, amely már az Echo révén egy asztali, okos háziasszisztenssel már több millió otthonban jelen van,

egyes pletykák szerint a benne megbújó Alexa kaphat testet.

A házi robotok téren óriási versengés lehet, várhatóan azok között, akik az otthoni asszisztens fejlesztésében most is részt vesznek. Ilyen például az Apple és a Google is.

Az Amazon elég félelmetes tempóban halad előre a kutatás-fejlesztés ösvényén. Mindössze 10 éve mutatták be a Kindle e-könyvolvasót, négy éve a már említett Echót, míg a következő lépcső az otthoni robot lehet.

A robot kódneve – állítólag – Vesta, aki a római mitológiában a családi tűzhely, a szív, az otthon és a család istennője volt.

A projekt vezetője a Bloomberg forrásai szerint Gregg Zehr, aki az Echo és a Fire TV set-top boxok gyártásáért is felelt.

A Vesta-projekt egy ideje már lóg a levegőben, azonban az Amazon vonatkozó részlege agresszív ütemben kezdte el felvenni a terület szakértőinek számító embereket, és egyes pletykák szerint már idén kiküldhetik az első robotokat az alkalmazottaknak tesztelésre, és 2019-ben már a felhasználókhoz is eljuthat.

Az Amazon reagált a felvetésre, közleményükben azt írták, hogy pletykákat nem kívánnak kommentálni.

Egyes becslések szerint a felhasználói robotok piaca 15 milliárd dollárt termelhet 2023-ra, éves szinten.