Az Amazon most már a kocsinkba is szállít

Az Egyesült Államok 37 városában már elérhető az elektronikus kereskedelemi óriás szolgáltatása, amely lehetővé teszi a futárok számára, hogy a megrendelő autójába tegyék be a csomagot, amennyiben az elég modern hozzá.

Tavaly több Amazon Prime előfizető közreműködésével tesztelték azt a kézbesítési rendszert, ami megengedi az Amazon futárainak, hogy a csomagot az otthonukban helyezzék el. Ennek a mintájára most

már a saját autónkba is van lehetőségünk kérni a szállítást, amit most jelentette be a cég, és amelyhez két nagy autógyártó, a General Motors és a Volvo is csatlakozott.

Az Amazon az elmúlt hat hónapban Kaliforniában és Washington államban tesztelte az új szolgáltatást. Volt aki a pelenkák kikézbesítéséhez használta az új lehetőséget, mivel így a kicsi nem ébred fel a csengőre, egy másik megrendelő pedig így cselezte ki a kislányát, hogy ne derüljön ki idő előtt a szülinapi ajándék.

A szolgáltatás jelenleg csak az Amazon Prime előfizetők számára elérhető, valamint azok számára, akiknek a két autógyártótól van, 2015 után gyártott gépkocsijuk. Az új kézbesítési szolgáltatás eléréséhez hozzá kell adni az autót az Amazon Key alkalmazáshoz, aminek tartalmaznia kell a jármű leírását, hogy a futár könnyedén megtalálhassa, valamint meg kell adni a parkoló autó helyzetét.

Az Amazon szerint idővel más autómárkákkal is partnerségi megállapodást kötnének. A General Motors és a Volvo kétéves szerződést írt alá az Amazonnal, és mind a három vállalat próbaidőnek tekinti ezt az időszakot.