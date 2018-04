Ez a vega cég akarja megreformálni a kínai húspiacot

David Yeung vállalkozása, a Right Treat egy vegetáriánus élelmiszerbolt és étteremlánc Hongkongban, ahol növényi alapú hamburgerek és egyéb húsmentes termékek találhatóak. Ráadásul Yeung cége a rendkívül jelentős sertéshúsfogyasztási szokásokat is meg akarja változtatni Kínában.

A hongkongi vállalat most mutatta be az Omnipork névre keresztel húsmentes húsgolyóját, amely szójából, borsóból, gombából és rizsből áll, és a sertéshús ízét és állagát igyekszik utánozni. A Right Treat fejlesztése még idén a boltokba kerülhet, ha beszerezték a szükséges engedélyeket.

A sertéshús a kínai családok egyik kedvence, egészen a közelmúltig a középosztálybeli fogyasztók sertéshúsfogyasztása emelkedő tendenciát mutatott.

Kínában évente 56 millió tonna sertéshúst esznek, többet, mint bármelyik másik ország lakói, ugyanakkor tavaly a sertéshúsfogyasztás visszaesett 54,8 millió tonnára. Ennek egyik oka a kínai kormány által 2016-ban kiadott táplálkozási iránymutatások, amelyben a húsfogyasztás csökkentésére buzdítják a lakosságot.

Yeung a cége törekvéseit a Starbucks Kínában elért sikereihez hasonlítja. Kína sosem volt egy kávéfogyasztó ország, az elmúlt 5 ezer évben a kínaiak teát ittak. De amit a Starbucks tett, hogy egy életérzést teremtett, és hogy sokkal többet nyújt, mint egy pohár belsejében lévő ital, ez mindent elmond – nyilatkozta a cég vezetője.

Továbbá a Right Treat is csatlakozott más startup vállalatokhoz, amelyek a globális húsipar felrázására törekszenek. Ezek közé tartozik a Beyond Meat, amelyet Leonardo di Caprio színész, a Microsoft alapítója, Bill Gates és a mezőgazdasági óriás Tyson Foods is finanszíroz.

Múlt héten pedig az Impossible Foods mutatta be húsmentes hamburgerét, ugyancsak Hongkongban, mint a cég nemzetközi terjeszkedésének első állomását.

Ugyanakkor a Right Treat a többi húsmentes készítmény előállítójához képest sokkal inkább a hazai, kínai fűszerezést és étkezési szokásokat kívánja előtérbe helyezni.