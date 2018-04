Kemény tiltás: négy év börtön jár a nejlonszatyor használatáért

Egy évvel azután, hogy Kenya bejelentette a világ legszigorúbb műanyagellenes törvényét, a hatóságok már a győzelmet ünneplik. A folyó víz sokkal tisztább mint előtte, az ételben sem mutatható már ki annyi műanyag, és a „repülő mosdók” is eltűntek. Az olyan afrikai nemzetek, mint Tanzánia, Szudán és Uganda hamarosan követhetik Kenya példáját.

Kenya 2017 augusztus 28-án tiltotta be a műanyag szatyrok használatát az országban. Akik gyártanak, eladnak vagy használnak műanyagból készült zacskókat, azok akár négy év börtönt vagy 40 ezer dolláros büntetést is kaphatnak. A hatóságok szerint óriási siker az intézkedés, azonban van negatív oldala is a tilalomnak.

David Ong'are, a környezetvédelmi hivatal igazgatója szerint az utcák sokkal tisztábbak lettek az elmúlt évben és már a szél sem sodorja a műanyag zacskók százait. A halászok is arról számoltak be, hogy a Viktória tó partjainál lényegesen kevesebb műanyaghulladék akad a hálóikba, mint korábban. Ong'are elmondta, hogy a húsa miatt levágott állatoknál, tízből háromnál kimutatható volt műanyag a gyomorban, a tiltás bevezetése előtt.

Nairobiban is érzékelhetők a változások. Az emberek gyakran műanyag szatyrokba ürítettek, majd összecsomózták és nemes egyszerűséggel ezeket a házak tetejére dobálták fel. A helyiek körében „repülő mosdónak” nevezett módszer mostanra gyakorlatilag eltűnt a városból. A tiltás bevezetése óta sokkal többen használják a közmosdókat, amelyek eddig azért nem voltak divatosak, mert fizetni kellett a használatért. Jó hír viszont, hogy itt lehet egyszeri használatra is fizetni, de akár egy éves családi bérletet is lehet venni.

Néhány helyi bolttulajdonosnak azonban nem tetszik az új szabályozás. Esther, aki sült krumplit árul az egyik kisvárosban, arról panaszkodott, hogy a biológiailag lebomló csomagolószatyrok sokkal drágábbak, mint a műanyag, ezért a bevétele gyakorlatilag teljesen eltűnt. Szerinte is jó ötlet a műanyag visszaszorítása, azonban helyette kellett volna egy megfizethető alternatívát biztosítani.

Sokan viszont nem akarnak megválni a nejlonzacskóktól, emiatt pedig elárasztották az országot a műanyagdílerek. Februárban Mombasa, Kisii, Keroka és Bomet városaiban 50 embert tartóztattak le, mert illegálisan árultak különböző méretű műanyag szatyrokat. Az Onya becenévre hallgató hentesnek is komoly bírságot kellett fizetnie azért, mert a csirkefejeket műanyag szatyorban adta a vásárlóinak.

Márciusban a Hi-Plast nevű vállalat beperelte az államot és kártérítést követelt, mert szerintük az új jogszabály ellehetetleníti azokat a cégeket, amelyek műanyagot gyártanak vagy értékesítenek.

Samuel Matonda, a kenyai iparkamara tagja szerint komoly veszteséget okozott több szektornak is a tilalom.

Becslései szerint az iparkamara tagjainak 80 százalékát befolyásolja az új szabályozás, tehát nagyjából 100 ezer embert bocsáthattak el. Emellett az olyan vállalkozások munkáját is ellehetetleníti, amelyek a Tesco, Walmart és a Carrefour beszállítói voltak.

Matonda most a kormány szakértőivel dolgozik egy jobb megoldáson, de mint mondta: az intézkedés legalább felhívta az emberek figyelmét arra, hogy a környezetet meg kell védeni és a műanyag túlzott használata rossz a társadalom és az élővilág számára. A környezetvédelmi minisztériumban arról számoltak be, hogy a lépés nyomán a vállalatok most már maguktól jönnek és adnak megoldási javaslatokat a tárcának.

Mivel a kormány következő célpontja a PET palack lesz, ezért a cégek próbálnak mielőbb előállni a legjobb eljárásokkal, mire a tiltás életbe lép. Többen jól megtervezett újrahasznosítási sémával jöttek elő, vagy éppen a palackok begyűjtésére találtak ki megoldást.