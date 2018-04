Még néhány hét van az szja-bevallás kiegészítésére

Május 21-ig kell kiegészíteni a NAV által készített személyijövedelemadó-bevallást. A magánszemélytől ajándékba kapott vagyontárgyak, szolgáltatások adómentesek, ezért azt a bevallásban sem kell szerepeltetni. Van azonban néhány kivételes eset.

Adómentesnek minősülnek például az ajándékba kapott ingóságok, ingatlanok.

Illetéket sem kell fizetni az ajándékba kapott szolgáltatás után, illetékköteles ugyanakkor az ajándékba kapott ingóság, ha arról okiratot állítottak ki, illetve akkor is, ha értéke a 150 000 forintot meghaladja. A törvény a pénzt is ingóságként kezeli, de csak akkor, ha az ajándékozott azt ténylegesen meg is kapja.

A szolgáltatás ajándékozása illetékmentes, mivel a megajándékozott nem pénzt kap.

Nincs illetékfizetési kötelezettség akkor sem, ha a megajándékozott külföldön jut ingósághoz. Ez alól a magyarországi hasznosítási célú gépjármű, illetve a magyarországi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni betétje kivétel.

Az adóhivatal arra is felhívta a figyelmet, a családon belüli ajándékozás köztehermentes, vagyis nem kell illetéket fizetni, ha a megajándékozott az ajándékozó egyenesági rokona, házastársa, bejegyzett élettársa, illetve illetékmentes a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés is.

Amennyiben a mentességi okok egyike sem áll fenn, úgy az ajándék tiszta értéke után 18 százalékos mértékű illetéket kell fizetni - emlékeztetett a NAV. Lakástulajdon, illetve ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes megszerzése esetén pedig 9 százalék az illeték mértéke - tették hozzá.

Gépjármű és pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozás útján történő megszerzése esetén speciális szabály érvényesül, az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének a kétszerese.

Az ajándékozási illeték részletes szabályait a NAV honlapján elérhető 38. számú információs füzet tartalmazza.