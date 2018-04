Egy nő, aki megreformálta az ausztrál szépségipart

Jo Horgan 1997-ben Melbourne-ben alapította a Mecca Cosmeticát, az elmúlt 21 évben a cége jelenleg a kontinens kozmetikai iparágának három százalékát lefedi és évi 287 millió ausztrál dollár bevételt termel.

Az akkor 29 éves Jo Horgan a francia kozmetikai óriás, a L'Oreal projektmenedzseri állását hagyta ott, hogy elindítsa saját kozmetikai cégét, ami egy egyszerű változtatáson alapult. A drogériákban márkák szerint rendszerezik a termékeket, ez pedig sokszor nehézkessé teszi a vásárlást, ezen akart Horgan változtatni cégével, amit Mecca Cosmeticának nevezett el.

Az újonnan indult cég tőkefinanszírozásához pedig saját otthonát is eladta, ezzel be is tudta indítani az első üzletét Melbourne-ben, a város egyik felújított külvárosi negyedében, ahol az eladók az üzlet teljes kínálatából ajánlottak termékeket a vásárlóknak.

Ha jól ismered az ügyfeleidet, akkor szerintem a saját vállalkozás elindítása sokkal könnyebb folyamat – nyilatkozta Horgan a BBC-nek.

A Mecca Cosmeticanak jelenleg 87 üzlete van Ausztráliában és Új-Zélandon, és éves bevétele 287 millió ausztrál dollár. De a cég életében voltak problémás időszakok is: néhány évvel az alapítás után az ausztrál dollár vásárlóértéke csökkent, a külföldi alapanyagok felvásárlási ára megduplázódott.

Ha megduplázódik a költséged, nem mehetsz oda az ügyfeleidhez, hogy sajnálom, de kétszeresére kell emelnem a termékek árát – fejtette ki Horgan, majd hozzátette, hogy azóta leckeként tekint erre az időszakra, mivel csökkenteni kellett a profitot, és ezáltal sokkal rugalmasabban kellett reagálnia a piaci változásokra.

A Mecca Cosmetica 2014-ben újabb kihívással találta szembe magát, mikor a francia kozmetikai óriásáruház, a Sephora megnyitotta első üzletét Ausztráliában, amit négy év alatt további 12 üzlet követett.

Arna Richardson, az Ibis World kutatócsoport kozmetikai iparági elemzőjének statisztikája azt mutatja, hogy mindkét cég bőven megfér egymás mellett a kontinensen. A Mecca jelenleg 70 üzlettel rendelkedik és iparági részesedése körülbelül három százalék, míg a Sephorának tizenhárom áruháza van, és ezzel az ausztrál szépségipar egy százalékát fedi le.

A Mecca ráadásul már a legelején csatlakozott a közösségi médiához és nem véletlen, hogy a weboldalukat havonta már kilenc millió ember látogatja rendszeresen. És hogy a cég kitűnjön a versenytársai közül, nagy hangsúlyt fektetnek a gondos, alapos ügyfélszolgálatra. Ennek érdekében nem sajnálják a cég forgalmának 3 százalékát a több mint 2.500 alkalmazott továbbképzésére fordítani.