Belgium hadat üzen a népszerű videojátékoknak

Megtörtént az, amitől a videojáték-gyártók nagy része rettegett. Belgiumban hivatalosan is szerencsejátéknak nyilvánították a loot boxokat, tehát betiltják azok értékesítésüket. Ez azt jelenti, hogy a játékipar az egyik legjelentősebb jövedelemforrásától eshet el, ha más országok is követik Belgium példáját. Erre pedig elég nagy az esély, hiszen a hollandok is bejelentették, hogy hasonlóan akarnak eljárni loot box ügyben.