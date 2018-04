Online alkusz a nyerő választás

A legnagyobb változás már nyolc éve bekövetkezett a kötelező gépjármű felelősségbiztosításoknál, amikor is megszűnt a kötelező december végi évforduló. Azóta a szerződéskötéstől számított 12 hónapig ketyeg a biztosítás. Ma már csak a szerződések negyede koncentrálódik az év végére, a többi, a változás óta kötött szerződések jelentős részének fordulónapja más dátum. Ez azt is jelenti, hogy megszűnt az év végi kampány, nincsenek hatalmas hirdetések és kedvezmények. Mindenki azt csinál, amit akar.

De mi a legjobb az autósnak?

A kötelező biztosítást nem maguknak kötik az autósok, ez akkor kell, ha valamilyen kárt okoznak, és a kárt szenvedett autót kell kikalapálni. Vagyis itt nem a legdrágább, legtutibb biztosítást érdemes kötni, hanem azt, ami nem kerül rettenetesen sokba, de azért elfogadható szolgáltatást nyújt. A piacról eltűntek a nagyon problémás cégek, így azzal sem kell már komolyan számolni, hogy csődbe megy a biztosító.

Kötelező biztosítást ma már nem nagyon érdemes személyesen, ügyintézőnél kötni. Egyszerűen azért, mert feleslegesen időrabló. A megszokott biztosítóhoz be lehet ugyan menni, minden bizonnyal részletes tájékoztatást is adnak, miért érdemes itt maradni. Ám más ajánlatokat nem fogunk megtudni. Végig lehet járni több társaságot is, de kinek van erre több órája, sőt akár egy egész napja!

A legjobb, ha más végzi el helyettünk ezt a munkát, vagyis a rendelkezésünkre bocsátják több biztosító ajánlatát, hogy azok közül a legjobbat tudjuk kiválasztani.

Fontos, hogy tudjuk, ki áll velünk szemben: többes ügynök vagy alkusz. A többes ügynök azokat a biztosításokat fogja kiajánlani, amely biztosítókkal megállapodott, hiszen ő ezekből a megállapodásokból él. Az alkusz ezzel szemben a mi érdekeinket képviseli, azt kínálja, ami az ügyfélnek a legjobb. Érdemes ezért inkább az alkuszokat keresni. A szerződéskötést le lehet tudni egy alkuszcégnél személyesen, de akár online is. A kettő között egy fontos különbség van: ha online intézkedünk, nem kell alkalmazkodni senkihez.

A legnépszerűbb online alkuszcég a Netrisk, de ma már sok más cég is kínál hasonló szolgáltatást. Összesen 14 biztosítónál lehet kötelezőt kötni, érdemes olyan online alkuszcéget választani, amelyik legalább 10-12 biztosító ajánlatát gyűjti be és hasonlítja össze. A feladat maga nem nagy, a szükséges adatok bepötyögésével a cég kiadja a biztosítók ajánlatait. Az ár mellett a speciális szolgáltatásokat, extrákat is át lehet tekinteni.

Ha megvan a legjobb, legszimpatikusabb ajánlat, online is meg lehet kötni a szerződést. Vagyis semmi feladatunk nincs, csak kattingatni. Akár vacsora után, tévénézés helyett is le lehet tudni az egész műveletet. Az ajánlatok ugyanazok lesznek, de az időt és a felesleges ücsörgést meg tudjuk spórolni. Ma már sem a felmondáshoz, sem az új szerződés megkötéséhez nem kell papírmunka, minden mehet online. Ez olyan kényelmi faktor, ami mindenképpen az online biztosításkötés felé irányítja az autósokat.