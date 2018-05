Bevált a fogyasztóbarát védjegyes hitelkonstrukció

A hosszabb kamatperiódusú, vagy a futamidő végéig rögzített, fix kamatozású lakáskölcsönt igénylők bő negyven százaléka már Minősített Fogyasztóbarát Hitelnek számít. Akik a fogyasztóbarát védjegyes konstrukciót választják, egy átlagos lakáskölcsönnél akár félmillió forintot is megtakaríthatnak, a hitelbírálattól a jelzálogjog törléséig pedig egyszerű és gyors ügyfélkezelésre számíthatnak. Már közel 40 milliárd forintnyi ilyen hitelt folyósítottak a bankok tavaly szeptembere óta, amikor a jegybank bevezette a fogyasztóbarát, védjegyes konstrukciót.

A jegybank lakáshitel-minősítési rendszerének köszönhetően a hitelezés gerincét adó bankok és takarékszövetkezetek kínálatában tavaly ősszel megjelentek a kedvező feltételű Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek. A fokozódó ügyfélérdeklődés hatására

már közel 40 milliárd forint fogyasztóbarát lakáshitelt folyósítottak.

A bankok adatszolgáltatása alapján ez év elején már a hitelfelvevők több, mint 40 százaléka fogyasztóbarát konstrukciót választott magának a hosszabb kamatperiódusú, vagy a futamidő végéig rögzített kamatozású lakáshitel-piaci kínálatból.

Ezeket többnyire használt lakás és ház vásárlásra igényelték (89 százalék), továbbá hitelkiváltásra, új lakás vásárlásra és lakóház építésre is fordították a kölcsönösszeget. A teljes fogyasztóbarát állomány 59 százalékát Közép-Magyarországon, közel 20 százalékát a közép- és nyugat-dunántúli régióban, mintegy 15 százalékát pedig az észak- és dél-alföldi megyékben folyósították.

A fogyasztóbarát lakáshiteleket legnagyobb arányban (44 százalék) a harmincas korosztály, az esetek több mint negyedében pedig a negyvenes éveikben járó fogyasztók igényelték.

A minősített lakáshitelekkel korábbi kedvezőtlen lakáshitelek is kiválthatók, kamatjuk és egyéb költségei kedvezőbbek a piaci átlagnál. A hitelajánlatok átláthatók és – az egységes feltételek miatt – könnyebben összehasonlíthatók egymással, valamint fogyasztóbarát jellemzőkkel is bírnak. Ezek a hitelek fix kamatozásúak, vagyis a törlesztőrészlet 3, 5, 10 évig, vagy akár a futamidő alatt végig változatlan marad. A nem minősített, referencia-kamatlábhoz kötött (változó kamatozású) hitel választása – annak ellenére, hogy ezen hitelek teljes hiteldíj mutatója (THM) a kezdeti alacsonyabb érték miatt vonzóbbnak tűnhet – kockázatos lehet, hiszen a fogyasztó ezzel azt vállalja, hogy a futamidő alatt a referencia-kamatláb változásával (akár 3 vagy 6 havonta) akár jelentősebb mértékben is emelkedhet a törlesztőrészlete.

Jelenleg az 5 évre és a 10 évre fixált kamatozású fogyasztóbarát konstrukciók között a legnagyobb a piaci verseny, ezeket igényli az ügyfelek túlnyomó többsége.

A tavalyi év azonos időszakához képest a lakáscélú hitelek kamata 2017 második felében csökkent, amiben a minősített termékeknek előremozdító szerepe lehetett.

Egyre több intézmény esetében a hosszabb kamatperiódusú hitelek átlagos kamatfelára (számos uniós államhoz hasonlóan) a változó kamatozású hitelekéhez hasonló szintre vagy akár az alá csökkent.

Ezzel párhuzamosan, tavaly szeptember óta nőtt a kiszámíthatóbb, biztonságosabb hosszabb kamatperiódusú lakáshitelek aránya a kockázatosabb, változó kamatozású hitelek rovására.

A felárak mérséklődése megtakarítást jelent az ügyfeleknek. Egy 10 millió forintos, 15 éves futamidejű fogyasztóbarát lakáshitel THM-je ma átlagosan 0,4-0,6 százalékkal kedvezőbb más piaci feltételű termékekkel összevetve. Szerződésszerű teljesítés esetén a futamidő alatt így 460-550 ezer forinttal kevesebbet kell fizetni a hitelért.

Milyen a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel?



Csak meghatározott feltételeknek megfelelő, forint alapú banki lakáshiteltermékek nyerhetik el a fogyasztóbarát lakáshitel minősítést.