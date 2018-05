Az Apple történelmi negyedévet zárt

Jócskán últeljesítette az elemői várakozásokat az Apple az év elején. Az első negyedéves számból kiderül, hogy a vállalat sikeresen megdöntötte a 2015-ös bevételi rekordját és a fennállásának legsikeresebb negyedévén van túl az árbevételt tekintve. A cég legnépszerűbb eszközeinek az eladásai viszont lassultak, részben az iPhone X magas árának köszönhetően.

Az Apple bevétele átlépte a 61 milliárd dollárt 2018 második negyedévében, ez pedig azt jelenti, hogy a kaliforniai vállalat megdöntötte 2015-ös rekordját,

története legtöbb bevételét hozó negyedévén van túl.

Az Apple negyedéves jelentéséből kiderült, hogy a vállalat

52,2 millió iPhone-t értékesített,

átlagosan 728,54 dollárért,

és összesen 38 milliárd dollár bevételre tettek szert ebből a forrásból.

Eladások tekintetében az előző évhez mérten 3 százalékot javult a cég, de ez az a pont, ami kicsivel elmarad az elemzők várakozásától.

Tim Cook, az Apple vezérigazgatója elmondta, hogy az iPhone X továbbra is a legtöbbet értékesített készülékük és minden héten megtartja ezt az előkelő helyet.

A számítógépek és a tabletek területén is jól teljesített az Apple, hiszen 4 milliárd dollár értékben adtak el számítógépeket és laptopokat, valamint 9,11 milliárd dollár értékben tableteket.

Az elemzők attól tartottak, hogy a magasan beárazott iPhone X miatt erős visszaesés lesz majd az eladások tekintetében. Ezek a negatív hangok részben azért jelentek meg, mert az Apple beszállítóinak többsége, köztük az AMS és a Taiwan Semiconductors, mind bevételcsökkenésről számoltak be.

Az elemzők ezt úgy értelmezték, hogy az iPhone X iránti kereslet is alacsony lesz.

Az Apple a negyedéves számok közlése után bejelentette, hogy további 100 milliárd dollárt csoportosítanak a részvény-visszavásárlási programjukba, ezen felül pedig 16 százalékkal növelik a részvényenkénti negyedéves osztalékot.Fontos részlet, hogy Trump új adótörvénye miatt az Apple arra készül, hogy visszavisz Amerikába 252 milliárd dollárt, amelyet eddig külföldön tartott.

A visszavásárlásoknak köszönhetően a vállalat részvényei 5 százalékot emelkedtek a kereskedés utáni órákban, összességében pedig 80 százalékot az elmúlt két évben. Így az Apple lehet érheti el először az 1 milliárd dolláros piaci értéket.

A tőzsdei nyitás után várhatóan a techóriás piaci kapitalizációja 900 milliárd dollár fölé ugorhat.

Az iPhone marad továbbra is az Apple legfontosabb terméke, annak ellenére is, hogy növekedés látható az olyan termékek kapcsán is, mint az Apple Watch. A szolgáltatások is egyre nagyobb összeggel járulnak hozzá a vállalat bevételéhez, hiszen ebben a negyedévben az Apple Store, az Apple Pay és az iCloud már 9 milliárd dollár bevétel generált. Cook megjegyezte, hogy éves szinten 50 százalékos bővülés figyelhető meg a vállalat hordható termékei között.

Az első negyedéves számokra jól reagált a piac, hiszen zárás után egészen 175 dollárig repültek az Apple részvények, majd stabilizálódni látszott az ár 174 dollár körül, ez pedig 5 százalékos növekedés jelent, ugyanakkor ez a szám valamelyest csökkent a nap további részében 3,3 százalékra.

A múltban hasonló jelenség volt megfigyelhető az Apple negyedéves jelentései után: eleinte általában felfele mennek a részvények, de a következő napon átlagosan 1 százalékot visszaesnek.

A Birinyi Associates az Apple pénzügyi jelentései utáni piaci mozgást figyeli 2009 óta. Szerintük az esetek 65 százalékában emelkednek a részvények azonnal a negyedéves jelentés után, átlagosan 4,7 százalékkal.

A következő napon viszont az esetek 65 százalékában 0,92 százalékos visszaesés látható. A Birinyi szerint eddig a vállalat 89 százalékban túlteljesítette a várakozásokat 2009 óta. Végezetül kimutatták azt is, hogy az Apple részvényei a negyedéves jelentést követő héten 2 százalékkal emelkedni szoktak.