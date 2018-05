A kanadai 5,3 milliárd dollárt érő Spin Master játékgyár ismét megelőzte a konkurenciát a Hatchimals nevű interaktív játékkal. Nem ez volt az első ilyen alkalom az 1994-ben alapított cég életében, amely harisnyával és forgácsok közé szórt fűmaggal alapozta meg a sikerét.

Ronnen Harary és Anton Rabie közösen alapították a Spin Master játékgyárat, ami egyik nagy áttörését egy 1996-ban bemutatott játéknak köszönheti. Akkor két brit feltaláló az Air Hogs nevű repülővel érkezett a céghez, aminek alapítói akkor még nem tudták, hogy nem ők az elsők, akik megtekinthették ezt a fejlesztést.

A Spin Master azonban lecsapott a találmányra, ezzel az egy játékkal egy 5,3 milliárd kanadai dolláros céggé vált, és a 2015 júliusi piacra lépése óta 170 százalékos növekedést produkált, a két társalapítót pedig milliárdossá tette.

Több mint két évtizeddel később is hatalmas siker az Air Hogs, amely 2017-ben az év játéka lett egy újonnan kiadott Star Wars stílusú repülőnek köszönhetően. Ez megmutatja, hogy a Spin Masternek sikerült egy lépéssel megelőznie a játékipari trendeket. Az amerikai Toys „R" Us megszűnése komoly hatást gyakorolt az iparágra, és elemzők szerint az ágazat nem fog teljes mértékben felépülni. Ez hatással volt nem csak a Spin Masterre, hanem a Hasbróra, valamint a Mattelre is.

Gerrick Johnson BMO játékelemző szerint ugyanakkor pont ez hozhatja el a változást, mivel így a cégek nagyobb kockázatot mernek vállalni, és sokkal inkább a hazai piacot fogják figyelembe venni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a torontói székhelyű Spin Master növekedése, ami feltalálóinak stabilitást nyújt, valamint egy 120 éves plüssállatokat készítő játékgyárat is felvásárolt nemrég.

A társalapító Harry szerint egy olyan egyszerű dologra építettek, mint a meglepetés ereje. Például a Hatchanimals kibújik egy tojásból, és megtanul sétálni, beszélni és játszani, vagy a Bakugan golyók, amik akciófigurákat rejtenek.

Tudom, hogy nagyon egyszerűnek hangzik, de a gyerekeknek és a felnőtteknek is a váratlan meglepetések egy varázslatos pillanatot jelentenek" – nyilatkozta Harray a Bloombergnek.

A Spin Master bevételei folyamatosan emelkedtek, idén a becslések szerint 1,7 milliárd amerikai dollárra nőt – 2012-ben ez 418 millió amerikai dollár volt.

2017-ben pedig a legnagyobb, hat százalékos plüssfigura értékesítést produkálta globálisan – állítja az NPD Group amerikai piackutató cég.

„Hihetetlen képességük van az új termékek és új ötletek megtalálásában" – mondta el Johnson. Ez a kezdetektől igaz a cégre, aminek

első terméke egy egyszerű ötletből állt: egy nylon harisnya fűrészporral és fűmaggal töltve, ami úgy nő ki, mintha egy figura haja lenne.

A játékot ráadásul 5 ezer hajléktalan bevonásával készítették el, és két hónap alatt fél milliós megrendelést hozott a Kmart áruházlánctól. A termék pedig az üzleti élet egyik meghatározó eleme lett, és Harary és Rabie egyetemén az Ontarióban található Western University in Londonban is tanítják.

A Spin Master ugyanakkor egyre nehezebbnek tartja az innovatív új termékek piacra vitelét, különösen a Toys „R" Us megszűnése óta – a cég bruttó termékértékesítésének mintegy 15 százaléka származott innen.