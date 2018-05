Kiderült, melyik az ország legjobb Lidl áruháza

Újabb három díjjal lett gazdagabb a Lidl Magyarország, írja közleményében a diszkontlánc. Az Év Boltja versenyen a budapesti, Váci úti műemlék épületben megvalósított Lidl áruház lett a 2018-as közönségszavazás győztese. Ez az áruház a diszkont kategóriában is elnyerte Az Év Boltja elismerést, ráadásként pedig az áruházlánc fővárosi, Victor Hugo utcai üzlete friss áru különdíjban részesült.

A diszkont kategória győztesként kihirdetett Lidl-t különleges épületben nyitották meg a Váci út és az Árpád út forgalmas közlekedési csomópontjában.

Műemlékben lehet bonyolítani a napi bevásárlást

A kor vásárlói igényeit minden tekintetben kiszolgáló üzlet született, amely egyúttal megtartotta az otthont adó 19. századi műemlék épület atmoszféráját is. A piaccsarnokokat idéző, korábbi remíz beltérnek köszönhetően itt más hangulatú a vásárlás. A tágas eladótérnek köszönhetően csúcsidőben is zökkenőmentesen tudják kiszolgálni a csomópont nagyszámú vásárlóját, ezt dupla bejárat és nyolc kassza is segíti.

A Élelmiszer szaklap friss áru különdíját a Victor Hugo utcai Lidl City Shop nyerte. Ezzel a bolttípussal a Lidl a nagyvárosi fogyasztókat kívánja kiszolgálni, akik a központban, sűrűn lakott negyedekben élnek. Ez a bolt kisebb területen, széles termékkínálatal várja vásárlóit.

A teljes zöldség- és gyümölcsválaszték mellett friss tej- és hústermékek, friss hal és szezonálisan grilltermékek is kaphatók. Erről az üzletben – a napi beszállítás mellett – 27 hűtőpult és 8 hűtőláda gondoskodik.

A legjobbakat keresik

Az Élelmiszer szaklap által szervezett Az Év Boltja verseny célja megtalálni Magyarország legkiválóbb élelmiszert és egyéb FMCG-termékeket kínáló üzleteit.

A pályázatok beérkezése után szakértői előzsűrizés során választották ki a jelölteket.

Ezt követően a legjobbak közé került üzletek közül a közönség pontozással szavazhatott a kedvenc boltjára.

A díjakat az FMCG Top 2018 konferencia keretében adták át a nyerteseknek.