Nyitott sírok között élnek a falvakban az aranyláz után

Száznál is több mély, kráterszerű gödörtől körülvéve élik mindennapjaikat Longa Mali térségének lakói – írja többek között az egyik afrikai hírportál. A Kamerun keleti régiójának bányászati térsége afrikai viszonylatban is az egyik legfontosabb aranylelőhelynek számított. Most viszont a felforgatott földekbe vájt mély lyukak sorra szedik halálos áldozatait a helyiek közül.