Rakétaként lőttek ki az ingatlanárak Kim Dzsongun látogatása után

Valósággal felrobbant az Észak-Koreával közös határszakasz kínai városának, Dandongnak az ingatlanpiaca, miután Kim Dzsongun márciusban Pekingben járt. Az észak-koreai vezetőnek ez volt az első olyan külföldi útja, amelyet hivatalos minőségében tett meg. Gazdasági hatása pedig már legalább Dandongban kimutatható.

A Business Insider arról ír, hogy a határváros ingatlanárai szédületes ütemben megemelkedtek azóta, hogy az észak-koreai vezető nemrég Kínában járt. A helyi ingatlanügynökökre hivatkozva az állami tulajdonú kínai lap, a Global Times is arról számol be, Dandong egyes városrészeiben a lakásárak nemcsak emelkedésnek indultak, hanem egyszerűen megduplázódtak.

Népszerű a folyó partja

Dandong a Jalu-folyó partján fekszik, a víz túloldalán pedig ott van Észak-Korea, amely az utóbbi hetek diplomáciai fejleményei és az Észak-Dél csúcstalálkozó ellenére is, a világ egyik legelzártabb országa.

Most, március óta, a folyóhoz közelebbi városrészekben nemcsak a lakások, hanem az egyéb ingatlanok árai is meredek emelkedésnek indultak. 3000 jüanról (471 dollár, kb. 124 ezer forint) 5000 jüanra nőttek a kereskedelmi, illetve ipari célú ingatlanok négyzetméterárai, és hasonló mértékű drágulás tapasztalható a bérleti díjaknál is.

Miért fontos Dandong városa Kína és Észak-Korea kapcsolatában? Ahogy az Origo írt arról, a kínai határváros, Dandong, különösen fontos a kínai-észak-koreai kapcsolatok szempontjából. A Jalu-folyó partján elterülő település afféle kapuvárosként funkcionálva, egyszerre terepe az észak-koreai ruhaárusoknak, központja a diktatúra kortárs művészetét Kínában értékesítő vállalkozásoknak, és a két ország között zajló kereskedelemnek is. A hatályban lévő ENSZ-szankciók előtt, Kína és Észak-Korea a határvároson keresztül bonyolította le áruforgalmának mintegy háromnegyedét. Ezért is volt óriási jelentősége annak, amikor a Jalu-folyón átívelő dandongi határhidat, a Barátság-hidat, mely szimbolikus jelentőséggel is bír a két ország kapcsolatában, tavaly év végén – karbantartási munkákra hivatkozva – Észak-Korea lezárta

Emelkedés tapasztalható az új ingatlanok építésére benyújtott kérelmek számában is. A városban dolgozó ingatlanügynökök pedig arról is beszámolnak, nemcsak a város lakói adják-veszik egymás között a lakásokat. A vásárlók közel harmada a városon kívülről érkezik, azaz vagy betelepülő, vagy befektetési céllal vásárol ott ingatlant.

A dandongi ingatlanosok azt is elmondták: ez az elképesztő méretű piaci pezsgés az észak-koreai vezető márciusi látogatását követően kezdődött, és véleményük szerint, ténylegesen is annak köszönhető.

Az új Sencsenként álmodják meg Dandongot

A kérdés az, mi állhat a felfutás hátterében, és miért gondolják sokan a helyiek és Kína más területein élők közül is, hogy érdemes Dandongban ingatlant vásárolni.

A most ingatlant vevők jelentős része reménykedik abban, hogy a márciusi látogatás a két ország kapcsolatának új, prosperáló korszakát jelzi, amely azonnal kezdetét veheti akkor, ha a közeljövőben a kereskedelmi szankciókat hatályon kívül helyezik. Többen abban bíznak, ekkor Dandong városának hagyományosan fontos szerepe csak még inkább megerősödhet. Sőt, vannak, akik szerint a város lehet az új Sencsen.

Ez a város Hongkong közvetlen közelében terül el, gazdasági szerepe és jelentősége pedig az utóbbi években komolyan felértékelődött. Napjainkra pedig Kína egyik leggazdagabb településévé vált.

Hasonlóban bíznak most a dandongi ingatlanpiacon bevásárlók is, remélve, hogy a Koreai-félsziget körüli feszültség enyhülésével, a gazdasági felvirágzás korszaka köszönt be, melyben a határvárosnak kiemelt szerep jut.

A kínaiak optimizmusát mutatják azok az értesülések is, amelyek szerint a kínai potenciális vásárlók már nemcsak a hazai Dandong, hanem az észak-koreai főváros Phenjan és Wonsan városának ingatlanpiacán is megjelentek érdeklődőként.