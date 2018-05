A svájci óragyártók a tiniket célozzák

A svájci órakészítők üzletileg lemaradtak az Y generációról, így őket átugorva a mostani tinédzsereket célozzák meg az értékesítésnél, persze ehhez újszerű koncepciókra és innovatív eljárásokra van szükség.

Justine Guiblain 15 évesen nyerte meg a Collège Numa-Droz nevű francia iskola versenyét, amit a Corum támogatott, és ahol újfajta és trendi órákat kellett tervezni – Guiblain egy visszafele forgó mutatós órát álmodott meg. A svájci határ közelében lévő iskola diákja elmondta, hogy a verseny előtt semmit sem tudott az órákról, és bár két karórája is van otthon, azokat nem szokta hordani, de hozzátette, hogy valószínűleg vásárolni fog svájci órákat a jövőben.

Az analóg órák gyártóinak exportja az elmúlt két évben jócskán visszaesett az okostelefonok, okosórák és a hordozható fitneszezközök előretörése miatt. És éppen emiatt nehéz megjósolni, hogy a mai tinédzserek vajon hajlandóak lesznek-e több ezer dollárért megvenni egy svájci óraművet.

Némely svájci iskola rendkívül büszke az örökségére, és arra, hogy folytatják a svájci óramárkák hagyományait – nyilatkozta Cedric Antonio, a Collège du Léman marketing igazgatója.

A Corum mellett az Hublot óragyártó is a tinédzserekben látja a karórák jövőjét, éppen ezért négy magániskolát is támogat. Az Hublot által tervezett órák a Genf közelében fekvő Collège du Léman recepciójában és a tornateremben is megtalálhatóak. Emellett az Hublot olyan egyedi karórákat is tervez, amelyen rajta van a magániskola logója.

„Az elitiskolák diákjai már potenciális jövőbeni vásárlóink" – mondta Ricardo Guadalupe, az Hublot vezérigazgatója a Bloombergnek.

A korai megismertetés kulcsfontosságú, mivel a Z generáció tagjai előszeretettel vásárolnak az internetről, és előszeretettel használják a közösségi média nyújtotta előnyöket. Ez egy nehezen elérhető csoport, de a svájci óragyártóknak nincs más választásuk, miután évekken át nem tudták megkedveltetni az Y generáció tagjaival a hagyományos karórákat. Egy felmérés szerint a 22 és 37 év közöttiek kevesebb mint harmada visel mindennap órát.

Ugyan a kínai piac valamelyest fellendítette az óraeladást, viszont a lehetséges korrupciós vádak miatt már egyre kevesebben vesznek üzleti ajándékként karórákat.

A luxus óramárkák léptek a közösségi médiák terén is:

a Patek Philippe saját Instagram-fiókot indított márciusban, miközben az IWC Schaffhausen és az Audemars Piguet csatlakoztak a kínai üzenetküldő alkalmazáshoz, a WeChathez. Emellett kevésbé drága mechanikus órákat is gyártani kezdtek, valamint felfrissítették az online értékesítési platformokat is.