Árváltozásokról, áruházakról, adóbevallásról, adatvesztésről szólt a hét

Tőzsdére lép az egyik kínai mobilgyártó, a vállalat, amely rekordgyorsasággal nőtt óriásira, és zárkózott föl a legnagyobbakhoz. Eközben tovább dagadt az ausztrál bankbotrány is, miután kiderült, hogy az egyik legnagyobb pénzintézet húszmillió ügyfelének adatait veszítette el. Több, Magyarországon is működő kiskereskedelmi lánc tett fontos bejelentést, miközben az üzemanyagok drágulása mellett, egyes postai szolgáltatások árai is módosulni fognak. Ez történt a héten a gazdaságban.

Nem árt átnézni az elkészített adóbevallást

Az adóhivatal által elkészített szja-bevallási tervezetet érdemes átnézni, hogy ne maradjon ki semmi a bevallásból; előfordulhat ugyanis, hogy a bevallási tervezetet ki kell egészíteni – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a közelgő SZJA-bevallási határidő kapcsán. Még a NAV sem tudhat mindent, például azt, ha valaki az előző adóévben ingatlant adott bérbe, és ebből adóköteles bevétele keletkezett. Ennek adóját idén május 22-ig kell megfizetni.

Másfélszeresére növeli hazai éttermei számát a Burger King

Egy másik étteremlánc, a Burger King, szintén fontos bejelentést tett a héten. A hamburgeres cégnél elárulták, az elkövetkező öt évben másfélszeresére növelnék magyarországi éttermeik számát. A már 27 éve itt is jelen lévő cég ezért várhatóan sok ingatlant fog vásárolni vagy bérelni, utóbbit hosszútávra, akár évtizedekre szóló megállapodással is. Ha a terjeszkedési elképzeléseket valóra váltja a vállalat, néhány év múlva 60 fölé nőhet hazai egységeik száma.

Elmaradhat a kereskedelmi háború, tőzsdére megy a Xiaomi

Hetek óta hangos a világsajtó és a gazdasági oldalak is az USA és Kína között kibontakozó kereskedelmi csörtétől. Az eddig leginkább védővámok bevezetésében testet öltő összecsapásoknak azonban könnyen lehet, kezdetük után nem sokkal vége is szakad. Úgy tűnik, mind Kínában, mind az USA-ban arra az álláspontra helyezkednek, hogy a világ két vezető gazdasági hatalmának – már csak egymásra utaltságuk okán is – a tárgyalóasztalnál kell rendeznie a közöttük fennálló, gazdasági természetű vitás kérdéseket.

S miközben a vámcsatározások háborúba fordulásának árnyéka távolodni látszik, a kínai mobilgyártó Xiaomi, bejelentette, belép a legnagyobbak ligájába azzal, hogy tőzsdére megy. Az elemzők 10 milliárd dollárra várják a hongkongi belépéssel jelzett IPO értékét. Ezzel a 100 milliárd dollár értékűre becsült vállalat az Alibaba 2014-es tőzsdei debütálása óta a legnagyobbat guríthatja a kínai cégek közül. A Xiaomi diadalmenete figyelemre méltó, mert a cég teljesítménye elképesztő mértékben nőtt az elmúlt években, és máris a negyedik helyen áll a gyártók sorában, a Samsung, az Apple és a Huawei mögött.

A gazdaságpolitika prioritása a gazdasági növekedés

Magyarország elkészítette és a héten bemutatta a 2018 és 2022 közötti konvergenciaprogramját. Ennek kapcsán Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter elmondta: kulcsfontosságú a versenyképesség és a termelékenység javítása, amelynek érdekében elengedhetetlen az innováció elősegítése, az infrastrukturális beruházások végrehajtása és a magasabb hozzáadott értékkel bíró szolgáltatások és termékek előállításának támogatása. A makrogazdasági stabilitás és a fiskális fegyelem alapjainak lerakását követően a kormány stratégiai célja a növekedési fordulat és a foglalkoztatottság emelése lett.

Szárnyal a hazai kiskereskedelem, és megvan az Év Boltja

A kiskereskedelem bizonyosan nagyobb teljesítményt produkált az elmúlt években, ahogy az a Központi Statisztikai Hivatal adataiból kiderül. A KSH közlése szerint, idén márciusban hároméves csúcsot ért el a forgalom. Márciusban a kiskereskedelmi forgalom a nyers adat szerint 8,5, naptárhatástól megtisztítva - főként a húsvéthatás miatt -, 7,1 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát – jelentette első becslése alapján a KSH.

Ha pedig kiskereskedelem: fontos megmérettetésen győzedelmeskedett a Lidl, illetve annak nem is egy budapesti áruháza. Az Év Boltja verseny eredményéről itt olvashat.

Adatvesztés egy nagy ausztrál banknál

Eközben Ausztráliában tovább dagadt az Origo is megírta bankbotrány. Az ország egyik legnagyobb pénzintézetéről derült ki, hogy elképesztő felelőtlenséggel bánt húszmillió ember pénzügyi és egyéb adataival. A banknál nem tudták megmondani, előírás szerint megsemmisültek-e a tömérdek kényes információt hordozó mágnesszalagok. Az ügyet súlyosbítja, hogy ugyanarról a pénzintézetről van szó, amely korábban éveken át elhunyt ügyfeleinek számlázott pénzügyi tanácsadásról szóló díjakat, és vonta le azokat bankszámláikról.

Drágultak az üzemanyagok és egyes postai szolgáltatások ára is változni fog

Emelte 3 forinttal a 95-ös benzin és 4 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát a Mol pénteken. Az emeléssel a benzin literenkénti ára 378 forintra, a gázolajé pedig 387 forintra nőtt. Az üzemanyagok ára legutóbb április 27-én változott, akkor bruttó hat-hat forinttal emelkedett.

A héten derült ki, hogy változtatni fog néhány szolgáltatásának díjszabásán a Magyar Posta is. Május 16-tól drágább lesz a normáltól eltérő súlyú, azaz a 100 grammot elérő, vagy azt meghaladó súlyú közönséges és elsőbbségi levelek feladása. Az árváltozás érinti az ajánlott és a tértivevényes leveleket is, az ajánlott levél feladása 320 forintba kerül majd, a tértivevény többletszolgáltatás pedig 220 forint lesz. A lakossági körben leginkább használt nem könyvelt (közönséges) 30 és 50 grammos levél ára viszont nem változik, ahogy az elsőbbségi 30 és 50 grammos leveleké sem.