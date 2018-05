A legrangosabb amerikai derbin kisebb vagyont vittek haza a fogadók

A lóversenysport szerelmesei eksztázisban várták a hétvégét, amely túlzás nélkül a lóverseny háromnapos ünnepének is nevezhető. Angliában, a lovassport hazájában megrendezték a 2000 és az 1000 Guineas-t, Budapesten a Kincsem Parkban a Hazafi Díj és a Nemzeti Díj mellett a háromévesnél idősebb lovak is bizonyíthattak a Batthyány-Hunyady díjban, az Egyesült Államokban pedig 144. alkalommal csendült fel a "My Old Kentucky Home" a Churchill Downs hófehér, rózsákkal körbevett pályája felett. A legszerencsésebb fogadók dollár százezreket vihettek haza, míg a trénerek és a zsokék is kisebb vagyont kerestek a Kentucky Derby alatt.

Borús idővel indult a szombat Kentuckyban, majd eleredt az eső, de a lóversenysport szerelmeseinek a kedvét még ez sem szegte. Elérkezett a várva várt hétvége, ahol a legjobb lovak és zsokék küzdhettek meg az örök dicsőségért a 144. Kentucky Derbyn. A futamok még el sem kezdődtek máris rekordot döntött az esemény, hiszen ennyi eső még sosem hullott Churchill Downs 1600 méteres pályájára.

A rossz idő ellenére is minden idők nyolcadik legtöbb nézője, 157 ezer ember látogatott ki, hogy részese legyen a világ egyik legrangosabb lóversenyének. A májusi zápor új favoritok sokaságát hozta el, hiszen a sáros pálya nem mindenki számára kedvező. A fogadóirodákban gyorsan változtak az esélyek, azonban egy ló továbbra is kimagaslott a mezőnyből.

Justify, Bob Baffert idomítottja kétévesen még nem is futott, de hároméves korára az évjárata élére került. Utoljára 1882-ben fordult elő, hogy olyan ló nyert a Kentucky Derbyn, amely kétévesen még nem lépett pályára, de ne szaladjunk ennyire előre. Az akkori győztest Apollónak hívták, ezért a 136 éven át tartó sorozatot "Apollo átkának" nevezték el az amerikaiak.

Justify február 18-án mutatkozott be Santa Anitában, és első futására nyerni tudott, majd Baffert két hétre rá nevezte egy újabb versenyre. A ló itt megmutatta erejét, és teljesen szétszórta a mezőnyt, hat és fél hosszal nyerve. Az igazi megmérettetés csak ezután következett, hiszen a menedzsment a Santa Anita Derbyt (G1) nézte ki következő állomásnak, ahol komoly ellenfélként várta a kétszeres Grade 1-győztes Bolt d'Oro, aki ezen a ponton sokak listáján a legjobb háromévesként szerepelt. Itt volt az ideje, hogy az egyéves korában 500 ezer dollárért vásárolt Justify igazolja drága árát.

A Santa Anita Derbyben sem talált legyőzőre a ló, sőt meg sem tudták szorongatni, hiszen három hosszal nyert. Baffertnek nem is kellett sokat gondolkoznia a Kentucky Derby induláson.

Az utóbbi évek legkiegyenlítettebb derbyjére volt kilátás, ráadásul az eső is jól megkavarta az esélyeket, és néhány olyan ló is a favoritok közé került, amelyeknek rendes körülmények között esélyük sem lett volna. Justify azonban maradt az élen, és ahogyan egyre közeledett a rajt időpontja, úgy nőtt a fogadók bizalma is iránta.

Felharsant a már ismert trombitaszólam, a lovasok nyeregbe pattanhattak, és megkezdődhetett a kikentrézés a sáros, latyakos, csúszós pályára.

Felcsendült a "My Old Kentucky Home", amely még szebben szól, ha százezren éneklik együtt. Buffert, aki már oly sok lovat juttatott a siker kapujába megkönnyebbülhetett, amikor meglátta Justify-t. Az előző idényben nem részesült sok örömben annak ellenére sem, hogy az évjárat legjobb háromévesét tudhatta a tréningje alatt. Mastery négyből négy versenyt nyert, és úgy tűnt, 2017-ben is lesz derbiesélyes lova a legendás trénernek.

A San Felipe Stakes megnyerése után jött a baj, mert amikor Mastery célba ért, rosszul lépett, megsérült, és soha többet nem versenyezhetett. Ezért is volt olyan jó látni Buffert arcán a mosolyt, amikor meglátta Justify-t, zsokéjával, Mike Smithszel a hátán. A derbiindulás egy igazi kiváltság, és csak keveseknek adatik meg, hogy valaha is lovat juttassanak a nagy versenyre, a győzelemre pedig még kisebb a sansz.

A lovak megkezdték a beállást a startgépbe, és a feszült várakozás percei következtek. A jó rajt nagyon fontos egy ilyen esős versenyen, mivel az élen haladó lovak rengeteg sarat vernek fel, így aki hátrébb sorol, az gyakorlatilag vakon futhat. Minden ló a startgépben, csend Churchill Downs felett, és 150 ezer szempár szegeződik a pálya azon pontjára, ahonnan a háromévesek rajtot vesznek. Majd megszólal a csengő, kinyílnak a kapuk, a lovak kitörnek, a közönség pedig - amely addig lélegzetvisszafojtva követte az eseményeket - éljenzésben tör ki.

Justify jól kapja el a rajtot, éppen ott van, ahol lennie kell, nem az élen, de nem sokkal lemaradva a vezető ló mögött. Good Magic - az egyik rivális - is elöl van, közel az élhez. Az első fél mérföldet brutális tempóban tették meg a lovak, alig 45 másodperc alatt, Justify-t pedig a második helyre hozta a zsokéja. A célegyenesre fordulva aztán robbantott Mike Smith, kiengedte a szörnyet a ketrecből, Justify pedig elkezdte hajráját az újságot címlapjára. Good Magic az utolsó negyed mérföldön hatalmas szívvel küzdött, de ezt a lovat nem lehet megverni, ha esik, ha fúj, úgy tűnik, Justify számára teljesen mindegy. A legnagyobb versenyen, sáros pályán képes volt megőrizni két és fél hosszas vezetését.

Justify sikere 1,24 millió dollárt hozott a ló tulajdonosának, amelynek 10 százalékát, azaz 124 ezer dollárt Mike Smith zsoké vihetett haza. Ugyan Justify sikere nem hozott sokat azoknak, akik az utolsó pillanatban tettek rá, néhány fogadó így is szép summát keresett. Egy texasi hölgy például az Egyesült Államokban népszerű Pick 5 fogadási formában játszott. A versenynapon el kellett találnia öt különböző futam győztesét.

Ezt meg is tette, így 18 dollárból 1,2 millió dollárt csinált néhány óra leforgása alatt.

Egy másik fogadó még február 17-én adta fel győztes szelvényét, amikor Justify még sokak számára ismeretlen volt. Johnny Avello, a Las Vegas-i Wynn fogadóiroda tulajdonosa később nyilatkozott is a titokzatos játékosról. Elmondta, hogy 17-én kapta a hívást egy ismert sportfogadótól, aki Justify-ra akart fogadást kötni. Avello először 250-1-hez kínálta a lovat, de a fogadó meggyőzte, hogy inkább 300-1-hez legyen. Avello elmagyarázta, hogy az esélytelenség főbb oka, hogy Justify nem versenyzett kétévesen, Apollo óta senki nem nyert így derbit, valamint ezen a ponton még az sem volt biztos, hogy a ló egyáltalán indul a versenyen. A szerencsés fogadó így 500 dollárból 150 ezret csinált.

A Kentucky Derby azonban nemcsak a lovakról és a fogadásról szól, hanem a divatról, a finom ételekről, valamint a drága italokról. A kalap több mint száz éve elengedhetetlen részét képezi az év legrangosabb eseményének, ezért előfordul, hogy akár ezer dollárt is elköltenek egy tetszetősebb kiegészítőre. A CNBC szerint egy átlagos néző 475 dollárt fog költeni kalapra.

Szálláshelyet sem éppen olcsó szerezni a környéken, az árak egy éjszakára akár az ezer dollárt is elérhetik. Ehhez még hozzájön a belépőjegy, amely 80 dollár az állóhelyre, de, ha valaki ülni szeretne, és a kilátóról követné az eseményeket, akkor mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hiszen akár 700 dollárba is kerülhet a belépő.

A szállások 2017-ben átlagosan 361 dollárba kerültek egy éjszakára, amely 160 százalékkal magasabb a megszokottnál. A Time még tavaly végezte el a számításokat, amelyből kiderül, hogy mennyibe kerül egy nap a derbin, és mennyit kell költenie annak, aki egész hétvégén jelen szeretne lenni a neves eseményen. A számítások alapján egy napra 377 dollárt kell költeni, a hétvége viszont ennél jóval drágább, a 2500 dollárt is meghaladják a költségek.

A derbi hivatalos itala a mint juleps, amely magyar megfelelője a mentás puncs. Egy átlagos Kentucky Derby alatt nagyjából 120 ezer pohárral fogyasztanak el belőle a látogatók. Ehhez nagyjából 450 kilogramm mentára van szükség. Persze valakinek fel is kell szolgálnia a hűsítőket, éppen ezért a derbi ideje alatt 12 ezren dolgoznak Churchill Downson. A lóversenynél pedig elengedhetetlen a fogadás is. Az amerikaiak 2015-ben 194.3 millió dollárt játszottak el a Kentucky Derby alatt.

A hétvége folyamán Angliában sem panaszkodhattak a fogadók, hiszen az 1000 Guineast nyerő Billesdon Brook esélye 66-1-hez volt. A klasszikus verseny fennállásának 210 éve alatt még sosem fordult elő, hogy ennyire esélytelen ló győzni tudjon, aki pedig eltalálta, az szép summát vihetett haza. A ló trénere, Richard Hannon már korábban is okozott meglepetést, amikor Night of Thunder (40-1) 2014-ben megnyerte a 2000 Guineast.