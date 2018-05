Jövőre jön a vizslás pénzérme

Az Origón leadott szavazatoknak is köszönhetően a Magyar Nemzeti Bank eldöntötte, hogy milyen emlékérméket bocsát ki 2019-ben. A vizsla népszerű volt, a Kodály-módszer nem annyira.

A Magyar Nemzeti Bank összeállította a 2019. évi emlékérme-kibocsátási programját, köszönhetően többek között az Origón – immár harmadik éve – közzétett szavazásnak is. Az oldalon 16 ezren szavaztak az érmékre, 33 százalékkal többen, mint egy évvel korábban.

Az MNB közleményéből kiderül, hogy jövőre tíz témában lesz érmekibocsátás. A jegybank négy korábbi sorozatot folytat, valamint két új, populáris sorozatot indít.

Összesen 17 emlékérmét tervez kibocsátani a jegybank.

Egy arany, hat ezüst, három önálló színesfém, valamint a nemesfém emlékérmék színesfém változatai szerepelnek a programban.

Munkácsy Mihály, Himnusz, magyar vizsla

Az érmék összetétele elég változatos lesz. Folytatódnak a korábbi években megkezdett, népszerű emlékérme-sorozatok, ilyenek

az Árpád-házi szenteket,

a kiemelkedő magyar festőket, magyar tudósok és feltalálók találmányait, valamint

a hazai nemzeti emlékhelyeket,

jeles művészet- és tudománytörténeti évfordulókat bemutató sorozat tagjai.

A 2019-es érmék:

2019-ben két új emlékérme-sorozat indítását tervezi az MNB célul tűzve ki a jellegzetes hazai állat- és növényfajok, illetve a magyar földrajz- és néprajzkutatók bemutatását.

Így lesz emlékérme a magyar vizsláról is.

Két különleges alakú emlékérme is gazdagítja a programot, hiszen a tervek szerint a megszokott kerek forma mellett négyzet és téglalap alakú érmék is kibocsátásra kerülnek. Előbbi Kandó Kálmán, utóbbi a hazánk legrégebbi, még ma is működő tudományos intézete tiszteletére.

Ahogy 2014 óta mindig, jövőre is minden nemesfém emlékérmének megjelenik a 2000 Ft-os címletű színesfém változata is.