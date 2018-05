Az Amazon Prime-előfizetők inkább a Netflixet nézik

Az Amazon Prime videós streming szolgáltatása az elmúlt időben a Netlix egyik legnagyobb ellenfelévé vált, de még mindig hosszú út vár rá, hogy átvegye a vezetést a streaming szolgáltatók versenyében. Az Amazon egyik legnagyobb problémája, hogy a Prime előfizetők többségének fogalma sincs, hogy a cég videókönyvtárához is hozzáférésük van, ha mégis tudnak róla, akkor is inkább más szolgáltatónál nézik a tartalmakat.

A Morgan Stanley most közzétett jelentéséből kiderül, hogy az Amazon Prime előfizetők többsége nincs tisztában azzal, hogy milyen elemek tartoznak a Prime szolgáltatásba. A streaming-szolgáltatókat elemző jelentés kitér arra is, hogy a Netflix továbbra is piacvezető, ráadásul az előnye tovább nőtt a riválisokkal szemben.

Az elemzés azonban tartogat pozitívumokat is az Amazon számára. A Morgen Stanley online felmérésében résztvevők 30 százaléka nyilatkozta azt, hogy szokott videót nézni az Amazon Prime szolgáltatás keretében. Ezzel a Prime Video a harmadik legnépszerűbb videós streaming-szolgáltató a Netflix és a Youtube mögött.

Az előző évhez képest három százalékkal nőtt azok száma, akik szoktak filmeket és sorozatokat nézni az Amazonon, ez pedig a legnagyobb arányú bővülés a Netflix után.

A Netflixhez hasonlóan az Amazon annak ellenére is képes volt növekedni, hogy a hagyományos televíziózás mélypontra került. Egyre többen mondják le kábeltévé előfizetésüket, de növekszik azoknak a száma is, akik elő sem fizetnek ilyen szolgáltatásra. Közülök sokan az online alternatívákat keresik.

A kábeltévé előfizetéssel nem rendelkező válaszadók 33 százaléka mondta azt, hogy szokott videókat nézni az Amazon Prime szolgáltatással, ez pedig 27 százalékos növekedés az előző évhez képest. Ez viszont még mindig jócskán elmarad a Netflix számaitól, hiszen a kábeltévé előfizetéssel nem rendelkező válaszadók 51 százaléka választ tartalmakat a Netlfixen.

A Prime ügyfelek többsége, azaz 74 százaléka, nyilatkozta azt, hogy csak azért használják a Prime Video szolgáltatását, mert az beletartozik a Prime előfizetésbe, amelynek keretében vannak kedvezmények, de akár gyors házhoz szállítást igénybe vehetnek az oldalon. A jelentés azonban azt is megemlíti, hogy a felhasználók többsége elégedett az Amazon videós streaming-szolgáltatásával.

A megkérdezett Prime tagok 35 százaléka azért nézi az Amazon videós platformját, mert elégedett a bő kínálattal, ez pedig 4 százalékos növekedés a tavalyhoz képest. További 28 százalék válaszolta azt, hogy azért nézik a Prime Videost mert olyan tartalmakat kínál a videótár, amely elnyeri a tetszésüket.

A Prime Videonak azonban komoly nehézségekkel is meg kell küzdenie, mivel sok előfizető szerint nem ér annyit a jelenlegi műsorkínálat, hogy elidőzzön a szolgáltatással. A Prime tagok 30 százaléka azért nem nézi az Amazon videóit, mert más szolgáltató kínálatát jobbnak tartja. A többségük, azaz 58 százalékuk, inkább a Netflixen böngész a sorozatok és filmek között.

Amikor arról kérdezték a Prime tagokat, hogy mi a fő oka annak, hogy nem nézik az oldal streming-szolgáltatását, 17 százalékuk azzal érvelt, hogy nincs a tartalmak között kedvenc sorozata, 17 százalék pedig azzal, hogy hiányoznak a kedvenc filmjei. Ugyan az Amazon már készített menő és elismert tartalmakat, mint a "The Man in the High Castle, a "Transparent" vagy a "The Handmaid's Tale", a felmérésben résztvevők 36 százaléka mégis úgy érzi, hogy a Netflix sokkal jobb eredeti sorozatokkal rendelkezik.