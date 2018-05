Előfizetéses lesz a Nintendo is

Nem meglepő, hogy a Sony és a Microsoft után a Nintendo is előállt saját előfizetéses szolgáltatásával, azonban az sokkal olcsóbb lesz, mint a versenytársak által kínált előfizetés. A Nintendo főleg a családokat szeretné megcélozni, ezért igazán baráti árral mutatkozik be a Nintendo Online.

Egy 12 hónapos családi előfizetés a Nintendo Switch Online szolgáltatásra 34,99 dollárba kerül, ezzel pedig akár nyolc különböző személy is hozzáférhet majd a fiókhoz. Emellett debütál az egyéni előfizetés is, amely 3,99 dollárt kóstál majd havonta, az éves előfizetés pedig 19,99 dollárt. Ez lényegesen olcsóbb, mint a Microsoft által kínált Xbox Gold és a Sony szolgáltatása, a Playstation Plus,

hiszen mindkettő 59,99 dollárba kerül éves szinten.

A Nintendo a legújabb konzolja - a Nintendo Switch - népszerűségére építve szeretné tovább növelni a bevételét. A Switch egyébként rég látott pénzügyi sikereket hozott a vállalatnak, és az utóbbi 8 év legnagyobb profitját termelte. Az előző hónapban már bemutatkozott a Nintendo egyik újítása Nintendo Lab néven, amely segítségével kartonpapírból rakhatnak össze különböző eszközöket a felhasználók, legyen az miniatűr zongora vagy egy motorkerékpár kormánya.

A Nintendo Online az előzetes tervek szerint szeptemberben mutatkozik be. A Sonynak nagyon bejött az átállás az online előfizetésre. A digitális eladások tették ki a vállalat bevételének 32 százalékát, ez az arány két éve még csak 19 százalék volt. A Sony Playstation Plus előfizetők száma idén márciusban elérte a 34,2 milliót.

Mindemellett telefonos alkalmazás is készülőben van a Nintendónál, a segítségével pedig a játékosok hanggal kommunikálhatnak egymással. A Nintendo Online előfizetéssel olyan klasszikus játékokat is letölthetnek majd a felhasználók, mint a Super Mario Bros vagy a The Legend of Zelda. Ezenfelül pedig elérhetővé válik a felhő alapú mentés is, és ezzel egy régóta fennálló problémát is sikerült orvosolni.

A Nintendo márciusig bezárólag 15,1 millió Nintendo Switch játékkonzolt adott el, de további 20 millió kiszállítását tervezik az idei évben. Az a bejelentés, miszerint elindul az online szolgáltatás, azután jött, hogy Tatsumi Kimishima vezérigazgatót lecserélték, és Shuntaro Furukawa vette át a cég irányítását.