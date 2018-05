Brüsszel korlátozná a kínai befektetéseket a stratégiai ágazatokban

Kína az elmúlt tíz évben 318 milliárd dollárt fektetett be Európában főként a fejlett technológiai iparágakban. Az Egyesült Államok, Japán és Ausztrália már bevezetett a külföldi működőtőkére vonatkozó szűrőprogramokat, így Európa az egyetlen fejlett gazdasági nagyhatalom, ahol még viszonylag szabadok a befektetések. A Bloomberg felmérése szerint az EU 28 tagállamából legalább 15 már támogat egy törvényjavaslatot, amely korlátozná az Unión kívülről érkező befektetéseket.

Egyre nagyobb aggodalommal figyelik Brüsszelben a kínai vállalatok európai terjeszkedését elsősorban a magas technológiát igénylő szektorokban. A legtöbb kínai működőtőke eddig a vegyiparba, az autóiparba, a számítástechnikai vállalatokhoz, az energiaszektorba és a bányászatba érkezett, a félelem oka ezért elsősorban a legújabb technológiák külföldre kerülése.

A másik ok szintén stratégiai jellegű: Kína a világ második legnagyobb gazdasága, sőt, az úgynevezett vásárlóerő-paritáson számolva már az első, amely egyre inkább a magas hozzáadott értékű áruk exportjára koncentrál (erről szól a Made in China 2025 program), vagyis már középtávon is az uniós termékek potenciális versenytársa lesz ezekben a szektorokban is.

Egyrészt teljesen természetes, hogy egy gazdasági nagyhatalom vállalatai ugyanúgy terjeszkedni kezdenek a világban, ahogy más országokból kiinduló vállalatok is teszik, ám lényeges eltérés, hogy eddig kapitalista országokról volt szó, ahol döntő a magántulajdon, Kína gazdasága ugyanakkor csak részben működik piaci alapon, és viszonylag nagy az állami tulajdon aránya.

Az állami tulajdonú vállalatok terjeszkedése és az a tény, hogy egy nagyhatalomról van szó, sokakat óvatosságra int, amikor egy kínai vállalat befektetőként jelenik meg valamelyik országban. Brüsszelben egyre többen szorgalmazzák, hogy szigorítani kellene a külföldi befektetések szabályozását, leginkább a kínai működőtőke egy-egy iparágra fókuszálása miatt. A Bloomberg felmérése szerint

az EU 28 tagállamából legalább 15 már támogat egy törvényjavaslatot, amely szerint vizsgálnák az Unión kívülről érkező befektetéseket. A javaslat az Európai Parlament elé is kerülhet, ha megfelelő lesz a támogatottsága. Kína az elmúlt 10 évben 318 milliárd dollárt fektetett be Európában a nagy hozzáadott értékű ágazatokban, az ingatlanpiacon és presztízsértékű vállalatokban.

Az Egyesült Államok, Japán és Ausztrália már bevezetett befektetői szűrőprogramokat, így Peking számára Európa lett az egyetlen olyan fejlett gazdasági övezet, ahol viszonylag szabadok a külföldi működőtőke (FDI) beáramlásának lehetősége. Önmagukban egyébként nem a befektetések tényétől vagy volumenétől félnek az európai kormányok, hanem attól, hogy az adott országban a külföldi befektetők túl nagy arányban férnek hozzá a stratégiailag kiemelten fontos ágazatokhoz.

Az európai törvényjavaslat egy központi adatbázist hozna létre a múltbeli befektetésekre, és egy vészjelző mechanizmust működtetne a problémák kiszűrésére a legérzékenyebb ágazatokban, a végső döntést azonban az egyes tagországok kormányaira hagynák. A terv felmerülése után Kína felhívta Brüsszel figyelmét, hogy tartsa magát az WTO szabályzatához, és kerülje a diszkriminációt a befektetők megítélésénél.

Az Unión belül nem teljesen egységes a kérdés megközelítése: míg a központi, legnagyobb gazdaságok, mint Németország és Franciaország erősen szorgalmazzák a közös stratégiát a kínai befektetések ellenőrzésére, a közép-európai országok kevésbé aggódnak. Ez érthető, mivel a

legtöbb befektetés az öt legnagyobb gazdaságba érkezett, amiből a legnagyobb részt, 70 milliárd dollárt (a hamarosan az Unióból távozó) képvisel Nagy-Britannia.

Mindazonáltal a közép-európai országokban is történtek stratégiai befektetések, főként az új selyemútprogram építésének céljából, klasszikusan ilyennek számít például a pireuszi kikötő megvásárlása Görögországban, és természetesen Magyarországon is komoly befektetések vannak és lesznek is.

2008 óta összesen 670 kínai és hongkongi bejegyzésű cég fektetett be Európában, ezek közül 100 többé-kevésbé állami vállalat vagy befektetési alap, amelyek a befektetések értékének több mint felét, 162 milliárd dollárt képviselnek. További 30 olyan cég is van, amely kínai tartományok vagy önkormányzatok kezében van.

Az öt legnagyobb befektető állami cég, csak a hatodik helyen szereplő Tencent Holdings tekinthető a hagyományos értelemben vett magáncégnek.

Az aggodalmak oka leginkább ez a tény: sok állami cégen keresztüli befektetés által mégiscsak egy ország szerez befolyást egy másik ország vagy övezet gazdaságának nem kis hányadában, amit a szuverén országok egy bizonyos szint fölött nem szívesen látnak. Magántulajdonú cégek esetében ez nem merül fel, elsősorban olyanoknál, ahol a társaságban sok a részvényes, vagy sok befektetőt képviselő alap is jelen van.

A Süddeutsche Zeitung a témában közölt elemzése azt emeli ki, hogy egy olyan nyitott, exportvezérelt gazdaság, mint a német, nem térhet ki a kínai befektetők elől egy olyan világban, ahol szabadon áramlik az áru és a tőke. Ráadásul Kína már Németország legnagyobb kereskedelmi partnere lett, évi 186 milliárd eurós forgalommal. A német export szempontjából döntő a kínai piac, elég csak az autóiparra gondolni, hisz olyan cégek, mint a Daimler, a Volkswagen és a BMW ma már minden harmadik autót Kínában adnak el.

Németországban azonban vannak, akik a politikai rendszerében kommunista ország befektetőire máshogy tekintenek. Az aggodalom nemcsak az, hogy túl sok hi-tech ágazatban vásárolnak fel cégeket, így az új technológiát is megszerzik, hanem hogy a folyamatok mögött sokan a kommunista párt kinyújtott karját látják.



A másik problémaforrás a kölcsönösség elvének betartatása, a befektetési lehetőségek ugyanis nem egyenlőek az Unió és Kína viszonylatában sem, mivel Kínában a külföldi befektetőkre szigorúbb szabályok vonatkoznak, és sokkal több ellenőrzésnek, esetenként fölöslegesnek tűnő eljárásnak vannak kitéve, mint amihez más országokban hozzászoktak. Mindenesetre

a kínai FDI értéke az Unióban az utóbbi tíz évben meredeken nőtt, és már eléri az évi 35 milliárd eurót, miközben az európai befektetések értéke Kínában ennek csak töredéke, évi 7-8 milliárd euróra tehető.

Sokan azonban éppen arra emlékeztetnek, hogy a kínai befektetések korlátozása mellett az uniós kutatási és fejlesztési területet kellene megerősíteni ahhoz, hogy a Made in China 2025 program keretében felemelkedő kínai vállalatok és hi-tech vállalatok ellenében versenyképes európai vállalatokat lehessen felsorakoztatni. Elemzők szerint a nyári kínai-uniós csúcstalálkozó előtt ezekben a főbb kérdésekben mindenképp egyeztetésre lesz szükség az uniós államok között.