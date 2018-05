Könnyen lehet, a briteknél hamarosan búcsút inthetnek az egyszer használatos nedves törlőkendőknek - írja a BBC. Az ok: a brit kormány könyörületet nem ismerve folyatja hadjáratát a mindent elárasztó plasztikszemét ellen, ahová egy huszáros mozdulattal besorolták ezen praktikus és sokoldalúan használható higiéniai eszközöket is.

Az elmúlt egy évtizedben valóságos reneszánszát éli a nedves törlőkendők gyártása. Minden elképzelhető feladatra és bőrtípusra kaphatók ilyen termékek, a babák popsijának tisztára törlésétől kezdve a sminkeltávolítóig. A gond az, hogy a gyártók jelentős része termékeit nem lebomló anyagokból készíti.

A zsírszörnyek adták a végső löketet

Vannak, akik úgy vélik, a nedves törlőkendők elleni brit kormányzati fellépésnek nagyon is konkrét és most már – elrettentő példaként – múzeumban is kézzelfogható oka van. Ahogy az Origo megírta, London városában tavaly két alkalommal hatalmas zsírhegy dugította el a szennyvízhálózatot. Az egyikből egy darabot – pedagógiai céllal – azóta múzeumban mutogatnak, mert a zsírszörnyek kialakulásáért döntően az emberi felelőtlenség okolható.

A zsírszörnyek anyagösszetételének vizsgálata ugyanis igazolta, hogy azok legfontosabb komponensei a nedves törlőkendők, így az elzáródás és a torlódás kialakulásáért is azok felelnek - pontosabban az emberi nemtörődömség.

Könnyen elképzelhető, a zsírszörnyek időközönkénti újbóli felbukkanásának aggodalma vezette arra a brit döntéshozókat, hogy a műanyag elleni harc keretében, a műanyaghulladék kipucolására irányuló terv részeként említsék „az egyszer használatos termékeket, mint a nedves törlőkendőt."

A brit környezetvédelmi minisztériumnál (Defra) azt mondták, komolynak gondolják a helyzetet, azt, hogy

az emberek nincsenek tisztában azzal, hulladékként hogyan kezeljék a személyi higiéniához kapcsolódó termékeket.

Ezért a gyártókkal egyeztetnek arról, hogy a csomagolásokon minél nagyobb hangsúllyal jelenjenek meg a törlőkendők hulladékként való kezelésére vonatkozó szabályok.

Fenntarthatósági katasztrófa jönne törlőkendők nélkül

Ugyanakkor a gyártók oldalán is fajsúlyos érveket találni amellett, miért is nem kellene a kormánynak meggondolatlanul piszkálnia a törlőkendők ügyét. Az egyik gyártó, a Guardpack ügyvezetője elmondta, ezeket az eszközöket az egészségügyben is széles körben használják. Elhagyásuk számos ember életmódjára alapvető befolyással lenne.

Fenntarthatósági katasztrófával kellene számolni. Ezek használata nélkül minden egyes alkalommal egy liternyi víz menne el kézmosásra – mondta Jeremy Freedman.

Hozzátette azt is, cégük számos terméke már 100 százalékban biológiailag lebomló anyagokból készül.

A Defra jelenleg azt vizsgálja, hogyan lehetne adminisztratív, illetve adózási eszközökhöz vagy a környezetvédelmi díjakhoz nyúlva csökkenteni a gyártóknál az egyszer használatos anyagok mennyiségét. Theresa May kormánya idén januárban jelentette be, hogy 2042-ig megszabadítaná a szigetországot a műanyaghulladéktól.

A kormánynál közölték: jelenleg egyeztetéseket folytatnak arról, tiltsanak-e más műanyag eszközöket, például a fültisztító pálcikákat.

Arról nem érkezett információ, hogy a brit vezetés nedves törlőkendők helyett mit ajánlana a brit édesanyáknak a babapopsik gyors rendbetételére.