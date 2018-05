Most az alkoholnevek miatt van konfliktus Nagy-Britannia és az Unió között. Van olyan ír whiskey-márka, amely 400 év után vesztheti el patinás nevét.

Az ír whiskey kedvelt fajta a whiskey-t fogyasztók körében. Azonban a brexit miatt az ír whiskey-k egy része bajba kerülhet. Természetesen nem a lepárlók zárnak be, hanem az elnevezéssel lehetnek jogi problémák Nagy-Britannia és az Európai Unió között.

A konfliktus abból fakad, hogy az ír whiskey az Európa Unió oltalma alatt álló védjegy, így azt csak megadott területeken, megadott eljárással lehet készíteni. Ez bevett szokás, Spanyolországban nem lehet konyakot készíteni, védett elnevezés a pármai sonka, de Magyarország és Szlovákia között is volt vita a tokaji borok kapcsán.

Azonban az Ír-szigeten két különböző ország osztozik. Írország és Nagy-Britannia, utóbbinak része Észak-Írország is.

A brexit után azonban Nagy-Britannia már nem lesz az Európai Unió tagja,

így az ír whiskey kifejezést sem használhatják az észak-ír lepárlók.

Ilyen például a Bushmills, amely 400 éve készít ír whiskey-ket, de a régió ismert márkája a The Irishman, a Dunville's és a The Pogues is.

A Bloomberg szerint épp ezért az a faramuci helyzet alakulhat ki, hogy egymástól pár kilométerre lévő, hasonló karakterisztikájú italokat nem lehet majd ugyanúgy nevezni. Adja magát a kérdés, hogy akkor minek nevezheti magát majd a Bushmills és a többi lepárló?

Felmerült megoldásként a brit whiskey elnevezés, ami eléggé bajos, mert ha szigorúan vesszük, akkor brit whiskey a skót whisky is. Nyilván a kettőt összekeverni nem fogja senki, mert a skót whisky kifejezés szintén védett.

Ettől függetlenül komoly zavart okozhat a vásárlók körében a névcsere, sőt a lépés óriási presztízsveszteséget is jelenthet az észak-ír gyártóknak.

Az ír whiskey elnevezés prémium minőséget sugároz. Ezt meg kell védeni

- mondta Patricia Callan, az ír italszövetség elnöke.

A probléma annyira súlyos, hogy az ír miniszterelnök, Leo Varadkar is felszólalt a témával kapcsolatban a parlamentben, és kérte az eset körültekintő tárgyalását.

Természetesen az EU és Nagy-Britannia között még több tárgyalási forduló lesz a kereskedelmi és védjegyekkel kapcsolatos szabályok miatt, azonban korántsem biztos, hogy erre a ritka esetre gyors megoldást találnak.

A Bushmills csak egy szűkszavú közleményt adott eddig ki, amelyben azt írják, hogy ők továbbra is ír whiskey-ként definiálják magukat, épp úgy, ahogy ezt már teszik 400 éve.