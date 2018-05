A pofátlanság teteje, amikor a vállunk fölött olvasnak a mobilunkba

Bill Fish, a Tuck webáruház vezetője éppen a feleségével váltott üzeneteket a gyermekeik fellépése alatt Cincinnatiben, amikor egy hölgy odahajolt, és megkérdezte tőle, hogy Nicole Fishnek hívják-e a feleségét. Bill azt feltételezte, hogy a hölgy csak kedves akart lenni, ezért bemutatkozott neki. Valójában a nő csak megakart bizonyosodni, hogy valóban a férje üzenget Nicole Fishnek, és nem éppen a szeretőjével beszélget.

Az emberek gyakran törnek be egymás magánszférájába, de a legdurvább esetek még csak nem is online történnek. A buszon, kávézókban és az egyetemi órák alatt rengetegen lesnek bele a körülöttük lévő emberek telefonjába, hiszen kevesen tudnak ellenállni a kísértésnek.

Robert Siciliano, az IDTheftSecurity.com vezérigazgatója a repülőn e-mailezett egyik ügyfelével a Bostonból Chicagóba tartó járaton, amikor az egyik utas megkocogtatta a vállát, és közölte, hogy ismeri a személyt, akivel éppen levelezett a számítógépén. Abban a pillanatban úgy érezte, hogy megsértették a magánszféráját, azonban az illető kedvesnek tűnt, ezért gyorsan túltette magát az eseten, viszont leszállás után nem sokkal vett magának egy biztonsági képernyőt a laptophoz.

A biztonsági képernyő meggátolja, hogy oldalról belenézhessenek a laptop képernyőjébe. Hasonló eszközt egyébként telefonra és tabletekre is lehet venni.

A University of Munich 2017-ben végzett kutatást 174 felnőttel. A felmérésben részt vevők 97 százaléka elmondta, hogy látott már valakit belelesni egy másik ember telefonjában, vagy ő maga is tett ilyet. A bűnözőkkel ellentétben a "vizuális" hackereknek becézett emberek nem a jelszavakra vagy kényes információkra utaznak, egyszerűen csak unatkoznak, és az esetek többségében fényképeket, játékokat vagy üzeneteket néznek mások mobilján.

A vizuális hackerkedés leggyakrabban az egyetemi campusokon fordul elő. A professzorok még gyakran el is mondják a diákoknak, hogyha bármi mást néznek a laptopon az előadások során, azt mindenki látja, aki mögöttük ül a teremben.

A leggyakoribb védekezés a telefon vagy a laptop elfordítása, de ez nem mindig bizonyul hatékony megoldásnak. A biztonsági szakemberek azt javasolják, hogy a billentyűzet és a szövegméret kicsire legyen beállítva a telefonon, és ha kényes információkat osztunk meg, vagy éppen a jelszavunkat írjuk be, akkor takarjuk el a lehető legjobban a telefont, vagy üljünk háttal a falnak.

A University of Munich felmérésében 84-en bevallották, hogy szoktak más telefonjába leskelődni és közülük csupán hatan állították azt, hogy le is buktak ekkor, vagyis az áldozat gyakorlatilag sosem jön rá, hogy meglesték. Az elkövető gyakran olyan helyen áll, ahonnan remek rálátás nyílik a telefonra, de az áldozat nem veszi észre, mert mondjuk épp a háta mögött van. Az is előfordul, hogy a vonaton az ablaküvegen visszaverődő eszközöket nézegetik az utastársak.