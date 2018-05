Mibe fektessem a pénzem, hogy jól járjak?

Távolról nézve a befektetéseknél az tűnik a legnehezebbnek, hogy megszerezzük a pénzt, amit aztán befektetünk, utána már minden könnyű. Ez nincs így. A kisbefektetőknek elsősorban saját magukat kell megismerniük ahhoz, hogy jó döntést hozzanak pénzügyeikben.

A Wall Street farkasa című film alapján sok pénzt csinálni nagyon könnyű, ám ez egyáltalán nincs így. Valójában egyáltalán nem könnyű eldönteni, mibe is fektesse a pénzét az ember. A bankszámlán tartott pénz, a lekötött betét ma nem igazán jó döntés, hiszen annyira alacsony a kamat, hogy a betétek nem nyújtanak komoly hozamot, sőt, a pénzügyi tranzakciós illeték költségét sem termelik ki. Ennél tehát tudatosabban érdemes eljárni.

A legbiztonságosabb, ha a kisbefektető állampapírt vásárol. Ez a biztonságért cserébe szerény, de biztos hozamot ad. Attól függően, hogy a befektetett pénzt mennyi időre tudja nélkülözni az ember, különböző futamidők közül választhat – minél hosszabb a futamidő, annál nagyobb a hozam. Jól meg kell azonban fontolni, valóban tudja-e nélkülözni az adott összeget több évre a befektető. Akkor jön ki legjobban, ha tartós befektetési számlán legalább öt évre le tudja kötni a pénzt, mert ekkor a hozam kamatmentes lesz.

Minél nagyobbak a hozamelvárások, a befektetés annál kockázatosabb lesz. A jól ismert, biztonságos vállalati kötvények nem hoznak túl sokat, ám a Quaestor botránya is megmutatta, milyen kockázatokat kell vállalni az irreálisan magas hozamokért cserébe. Ha egy vállalat magas hozamot ígér kötvényeiért, érdemes készülni a kockázatokra. A tőzsdei befektetéseknél még inkább igaz: minél nagyobb a hozamelvárás, annál nagyobb a kockázat. Nem tilos természetesen ez sem, brókerszámlát nyitva bárki elkezdhet tőzsdén kereskedni. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy itt a veszteséget senki sem fogja megtéríteni, ez az üzlet része. Bukni pedig hatalmasat lehet.

Hogy mihez nyúljon az ember, azon múlik, ki mit bír, ki mennyire tájékozott. Állampapírt különösebb tájékozottság nélkül is vásárolhat bárki, tőzsdézni azonban nem éri meg zöldfülűként. A befektetés kiválasztása előtt érdemes végiggondolni: mennyire vagyunk kockázatvállalóak, mennyire ismerjük a piacot, mennyi időnk van ezzel foglalkozni, mennyire tudjuk nélkülözni a befektetendő pénzt.

Leegyszerűsítve: a lakásfelújításra szánt megtakarítást ne bitcoinba fektessük, hiszen ez a pénz rövid időn belül kelleni fog. Ha nem volt még saját magunk által kezelt megtakarításunk, lehetőség szerint ne a tőzsdei befektetésekkel kezdjük. Mérjük fel, mennyire bírjuk a stresszes helyzeteket, mennyi energiát szeretnénk foglalkozni a befektetések kezelésével. Ha nem akarunk ezzel foglalkozni, inkább olyan csomagot állítsunk össze, amivel nincs sok feladat. Ilyenkor inkább a célhoz érdemes terméket keresni – ha nyugdíjas évekre szeretnénk megtakarítani, ha néhány évre szeretnénk lekötni a pénzüket, ha a gyerek indulóvagyonkáját szeretnénk megalapozni, más és más megoldás lehet a jó.

Ha van kedvünk és affinitásunk játszani, akár bitcoint is vehetünk, vagy bonyolult pénzügyi termékekbe is fektethetünk a tőzsdén. Ezeknél a befektetéseknél azonban figyelni kell arra, hogy csak olyan pénzt szánjunk rá, amit nem sajnálunk. Fel kell készülni arra, hogy bármikor elpárologhat a pénzünk, összeomolhat az árfolyam. Ilyenkor jobb, ha olyan pénzt bukunk el, ami nem az életben maradáshoz kell. Ennek örvén az elért hozamot is érdemes időről-időre kivenni, nem pedig kezdő rulettezőként addig visszaforgatni a pénzt, amíg az utolsó fillérig el nem úszik.