Nestlé és Vodafone: mindenki mindent felvásárolt

A héten gazdasági szempontból is több fontos esemény történt. A Vodafone felvásárolta a UPC közép- és kelet-európai cégeit, a Nestlé pedig megvette a Starbucks italainak és zacskós kávéinak forgalmazási jogát. Emellett kiderült, hogy pontosan mennyien használják a legnépszerűbb videomegosztó portált, és az is, hogy mit gondol Bill Gates és Warren Buffett a bitcoinról.

A Vodafone megvette a UPC-t

A Vodafone szerdán bejelentette, hogy 18,4 milliárd euróért felvásárolja a UPC német, cseh, magyar és román érdekeltségeit, de a teljes felvásárlás csak 2019 közepén zárulhat le. A UPC 2017 végén Magyarország 347 településén, közel 1,8 millió háztartásban volt elérhető.

Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója kifejtette, hogy a megállapodással a Vodafone Magyarországnak a mobil üzletágban hozzávetőlegesen 25 százalék, a vezetékes szélessávú üzletágban 24 százalék, a kereskedelmi televíziós üzletágban pedig 19 százalék körüli piaci részesedése lesz az előfizetők száma alapján.

A briteknél betiltanák a nedves törlőkendőket

Londonban tavaly két alkalommal hatalmas zsírhegy dugította el a szennyvízhálózatot. A kutatók megvizsgálták a zsírszörny összetételét és megállapították, hogy főleg nedves, babapopsi törlőkendőkből állt. Éppen a zsírszörnyetegek miatt szeretné betiltani a brit kormány a nedves törlőkendőket.

Theresa May kormánya idén januárban jelentette be, hogy 2042-ig megszabadítaná a szigetországot a műanyaghulladéktól, és jelenleg arról is egyeztetés folyik, hogy más műanyag eszközöket, például a fültisztító pálcikákat is betiltanák.

Horvátország elkezdheti az euró bevezetésének folyamatát

A horvát kormányfő kiemelte, hogy két évtizede alacsony az infláció és stabil a valutaárfolyam, továbbá jó eredményt értek el a költségvetés és a fiskális konszolidáció területén is.

Az euró bevezetéséről a kormányülésen vitára bocsájtott stratégia alaposan elemzi a gazdasági előnyöket és a bevezetés költségeit – mondta Plenkovic, majd hozzátette: ez utóbbi nem lesz magas, legnagyobb mértékben egyszeri költségről van szó.

Jelentősen nőtt a Magyar Telekom nyeresége

A cég összes bevétele 149 milliárd forintra nőtt az egy évvel korábbi 140 milliárd forintról, a rendszerintegrációs és információtechnológiai (RI/IT) bevételek, a készülékértékesítési, valamint a mobil adatforgalmi bevételek további növekedése következtében.

A vállalat úgy számol, hogy a 2018-as év után részvényenként 25 forint osztalékot fog fizetni, a 2017-eshez hasonlóan. A Telekom részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a részvények legalacsonyabb ára 435 forint, a legmagasabb 491 forint volt az elmúlt évben.

Megdöbbentően sok a hamis Adidas-termék

A német cég vezérigazgatója kifejtette, hogy a hamisítás Ázsiában akut gondként van jelen, de véleményük szerint globális problémáról van szó. Hamis termékek egyaránt jelen vannak mind az elektronikus, mind a hagyományos bolti értékesítésben.

A vállalat becslése szerint a termékeik 10 százalékát hamisítják, de az eladások ennek ellenére is rendben vannak, Észak-Amerikában az online eladások húzták felfelé az eredményeket, és Kínában is nagyot erősítettek.

Pánik a bitcoin miatt

A bitcoin napjaink egyik legnagyobb rejtélye. Egyes elemzők szerint csak egy üzleti buborékról van szó, míg mások forradalmi fizetőeszközként tekintenek rá. Jelenleg a bitcoin 9300 dollár körül mozog, de április elején még csak 6600 dollár volt az értéke, pedig tavaly még szárnyalt.

Most Bill Gates és Warren Buffett is megszólalt a bitcoinnal kapcsolatban és kiderült, hogy egyikőjük sem rajong érte. Warren Buffett már többször is hangoztatta rossz véleményét a digitális valutáról, de most egyenesen patkányméreghez hasonlította az eszközt.

Minden negyedik ember használja a Youtube-ot

A Youtube egy konferencián ismertette a számokat, amely szerint havonta 1,8 milliárd olyan ember nyitja meg az oldalt, aki be is jelentkezik a felüleletre. A vállalat 20 százalékos növekedést mutat az egy évvel korábbi adatokhoz képest, akkor „csak" 1,5 milliárd ember használta rendszeresen az oldalt.

A YouTube-on minden egyes percben 4,1 millió videót néznek meg, míg naponta 1 milliárd órányi tartalmat játszanak le az oldalon.

Tényleg készpénzt adnak a Tescóban a vásárlóknak

Áprilistól két új szolgáltatást kínál a Budapest Bank a Tesco hipermarketekben. A vásárlók a Budapest Bank és a Tesco együttműködésének köszönhetően akár fél óra alatt készpénzhez juthatnak a hipermarketekben található tanácsadói pultoknál.

A hitelt az ügyfelek a banki nyitvatartási időn túl, akár hétvégén is igényelhetik, az áruházak tanácsadói pultjainál, azok nyitvatartási idejében.

A Nestlé már kopogtat a Starbucks ajtaján

A svájci Nestlé 7 milliárd dollárt fizet a Starbucksnak azért, hogy a kávézólánc termékeit árusíthassa világszerte. A megállapodást követően a Nestlé árulhatja a Starbucks zacskós kávéit, valamint dobozos italait is, azonban a kávézókhoz továbbra sem lesz közük.

A Nestlé a forgalmazói jogok mellett 500 dolgozót is átvesz a Starbuckstól a megállapodás keretében. Az erősítésre nagy szükségük van, hiszen az Egyesült Államokban a meleg italok és üdítők területén kezd lemaradni a vállalat.

Cukorkaként veszik a nyaralókat a Balatonnál

A lakáspiaci fellendülés elérte a nyaralók piacát is. A nagy érdeklődés miatt a tóparti és új építésű szegmensben akár 10 százalékot meghaladó emelkedésre is számítani kell a következő hónapokban.

A balatoni, vízparti ingatlanok négyzetméterára akár az 1 millió forintot is elérheti. Azonban a déli parton, például Balatonlellén és a szomszédos településeken akár 30 százalékkal olcsóbban lehet vásárolni.

Nőtt a benzin ára

Szerdán rossz hírt kaptak az autósok, hiszen a Mol 3 forinttal emelte a 95-ös benzin és 2 forinttal a gázolaj árát. Az emeléssel a benzin literenkénti átlagára 381 forintra nőtt, a gázolajé pedig 389 forintra emelkedett. A fogyasztói árak enyhén nőttek Magyarországon, az áprilisi drágulás leginkább az emelkedő üzemanyagáraknak volt köszönhető. Az infláció így 2,3 százalék volt, amely megfelel az elemzői várakozásoknak.

Márciusban némi gyengülés volt megfigyelhető az építőiparban az előző hónaphoz képest, de a termelés volumene még így is 1,4 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A KSH közölte a márciusi ipari termelésre vonatkozó adatokat. Kiderült, hogy a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint a termelés 1,9 százalékkal nőtt.