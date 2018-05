Ne lepődjön meg, ha kocogó robottal találkozik a parkban

Kocog és ugrik az amerikai fejlesztésű robot, amelyet a Jeff Bezos robotkutyáját is gyártó cég fejleszt.

A legtöbb eddigi robottechnológiai megoldásnál - bármilyen fejlettek is voltak környezetüket érzékelő szenzoraik - a szerkezetek helyváltoztatásukat nem lábon, hanem más eszközt használva, például keréken oldották meg. Most azonban az egyik amerikai cég bemutatta azt a robotot, amely saját lábain kocoghat a parkban.

Három éve fejlesztik Atlast

A Boston Dynamics három éve mutatta meg először Atlast. A most bemutatott - pontosabban bekocogó - Atlas kifejezetten emberszerű: felépítése megegyezik az emberi testével, és a magassága is stimmel, írja a The Guardian.

Az 1,75 méter magas robot nemcsak fut, hanem képes megoldani az egyszerűbb akadályokon való átjutást is, például egy farönk átugrását.

Atlas futásáról alább tekinthető meg a videó:

A fejlesztő cégnél nem is nagyon ellenkeznek az állítással: robotjukkal véget ér a parkban és az erdőkben kocogó ember egyeduralma. Mostantól van olyan robot, amely velük együtt élvezheti a frissítő mozgás örömét.