Ön fizetne egy reklámmentes internetért?

Súlyos fenyegetésekkel néz szembe manapság a digitális reklámpiac. Egyre gyakoribbak az átverős hirdetések, az ad blockerek - azaz a hirdetésblokkolók - miatt pedig vannak olyan reklámok, amelyek el sem jutnak a célközönséghez. Ezek a szoftverek komoly veszélyt jelentenek az online marketing teljes struktúrájára, a vállalatoknak pedig alapjaiban kell újragondolniuk, hogy miként is folytassák a digitális tevékenységüket a jövőben.

Mark Zuckerberg kongresszusi meghallgatásán már belengette a Facebook fizetéses funkciójának lehetőséget, amellyel a felhasználók elkerülhetnék a reklámokat. A közösségi oldalak és a tech vállalatok zömében az online hirdetéseknek köszönhetik bevételük jelentős részét, ezért nyilvánvaló, hogy azokat nem törlik az oldalukról, hacsak nem tudják máshonnan kitermelni a kieső összeget.

Scott Knoll, az Integral AD Science vezérigazgatója - ez egyébként a világ egyik legnagyobb, digitális hirdetések mérésével foglalkozó vállalat - elmondta, hogy az online reklámozásnak strukturális hibái vannak és ezek már húsz évvel ezelőtt megjelentek, de akkor még senki sem vette komolyan ezeket.

Kzedetben azt gondolták, hogy már az is elég lehet, ha egy hirdetés megjelenik a weboldalon és csak másodlagos, hogy rá is kattintsanak vagy el is olvassák azt a felhasználók. Knoll bevallotta, hogy teljesen butaság volt fizetni a cégeknek, csak azért, mert a reklámjuk megjelent valahol.

A másik elhibázott feltételezés az volt, hogy ugyanolyan jelentőséget tulajdonítottak annak, ha valaki rákattint a reklámra, mint annak, hogy egy felhasználó megveszi-e a hirdetett terméket. Knoll szerint ez rengeteg reményt adott a vállalatoknak és még több hamis adatot. Sven Hughes, a Verbalisation marketingvállalat vezérigazgatója szerint húsz évig ültek a cégek a reklámpiacon és teljesen haszontalan dolgokat árultak, most pedig a teljes ágazat szétesőben van.

A strukturális hibák megnyitották az utat az olyan csalók előtt, akik azt állítják, hogy a meghirdetett reklámokat sokkal többen látták, mint valójában. Knoll elmagyarázta, hogy egy idő után a reklámok mennyiségét és nem a minőségét akarták növelni a hirdetők. Ez odáig fajult, hogy a vevőkben mára már csak negatív kép él a reklámokkal kapcsolatban és a legtöbben egyenesen gyűlölik a hirdetéseket.

Mivel sokan magáért a hirdetésért fizettek és nem a megtekintések, vagy átkattintások után, ezért megjelentek az automatizált programok, amelyek akár pixelenként is tudtak hirdetést megjeleníteni a különböző oldalakon, így ugyan megjelentek a megvásárolt reklámok, de azokat senki se látta. A másik lehetőség, hogy a hirdető egy felkapott oldalon vett felületet a reklámjának, amelyet a vállalat a sajátja helyett tucatnyi más, kétes hírű, de jóval olcsóbb oldalon jelentet meg egy szoftver segítségével.

Óriási gond az is, hogy sok reklámot nem is lát a célközönség a rossz honlaptervezés miatt, vagy pusztán azért, mert az olvasó nem jut el a honlap aljára. A The World Federation of Advertisers (magyarul talán a Hirdetők Világszervezetének mondhatnánk) szerint - amelynek tagjai évente 900 milliárd dollárt költenek reklámokra és hirdetésekre - csupán a megjelenített reklámok fele látszik megfelelően. Ez pedig azt jelenti, hogy az elköltött pénzek nagy részét a semmire fizették ki.

A hirdetések a negatív érzelmek mellett bizonytalanságot és félelmet is kiváltanak a felhasználókban, sokan nem is mernek már rákattintani, mert az utóbbi időben megnőtt a clickbait hirdetések száma, vagyis az olyan reklámok száma, amelyek vírussal fertőzött tartalmakhoz irányítják a felhasználót.

Tavaly a Google 3,2 milliárd " rossz " reklámot távolított el a felületeiről, közel kétszeresét az egy évvel korábbinak.

Az iparág az utóbbi időben mintha jó irányba kezdene elmozdulni, mert és már harcolnak a kamuhirdetések és az automatizált szoftverek ellen. Mindenezen problémák dacára a digitális marketing ágazat minden bizonnyal tovább fog bővülni. Az IAB szerint, amely több mint 650 média és tech céget képvisel világszerte, az Egyesült Államokban a digitális reklámbevétel 23 százalékkal nőtt 2017 első felében az egy évvel korábbihoz képest és elérte a 40 milliárd dollárt.