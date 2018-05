Eddig nem találtak szennyezett tejet, fenyegetésként kezelik az ügyet

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (Nébih) egyelőre nincs információja arról, hogy valóban szennyezett lenne a tej bizonyos üzletláncokban, sem arról, hogy bárki megbetegedett volna beszennyezett terméktől; egyelőre fenyegetésként kezelik az ügyet - mondta Helik Ferenc, a Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatóságának vezetője kedd reggel az M1 aktuális csatornán. A Magyar Idők ágazati forrásai szerint azzal az eshetőséggel is számolni kell, hogy a zsaroló célja a hazai tejfeldolgozás ellehetetlenítése és a magyar termékekkel szembeni fogyasztói bizalom csorbítása volt.

A Nébih szombaton közölte az MTI-vel: az ügyfélszolgálatra bejelentés érkezett arról, hogy több üzletlánc csomagolt termékei esetében feltehetően gazdasági kár okozása miatt szennyezés történhetett. A hivatal egyúttal arra kérte a fogyasztókat, hogy vásárláskor minden esetben ellenőrizzék a termékek csomagolásának sértetlenségét. A hivatal jelezte, hogy folyamatosan kapcsolatot tart az érintett üzletláncokkal és a nyomozóhatósággal.

Helik Ferenc elmondta, hogy a polcokról több mint 40 ezer doboz tejet vettek le, azokat egyelőre elkülönítették az áruházak raktáraiban. A vizsgálatukról - a nyomozástól függően - később gondoskodnak majd.

Emlékeztetett, Magyarországon utoljára három évvel ezelőtt fordult elő hasonló bejelentés, de akkor is csak fenyegetésnek bizonyult az ügy, és az elkövetőt rövid időn belül elfogták.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a szennyezett tejtermékek ügyében zsarolás gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen, az ügy felderítéséért nyomozócsoportot hozott létre a rendőrség - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata hétfőn az MTI kérdésére.

Bár az érintett üzletláncok névsora nem ismert, tegnap az Auchan és a Spar Magyarország is közleményt adott ki. Ebben felsorolták azon termékek és áruházak listáját, amelyeket érintett a fenyegetés. Egyben jelezték azt is, hogy vásárlóik bármikor visszavihetik a megvásárolt dobozos tejeket a boltba, azokat blokk nélkül is visszaveszik az áruház munkatársai.

A Magyar Idők az üggyel kapcsolatban megkereste a Tej Terméktanács elnökét is. Mélykuti Tibor, aki egyben az Alföldi Tej Kft. ügyvezető igazgatója, elmondta: a hazai feldolgozás zárt rendszerben működik félóránkénti ellenőrzéssel, ezért kizárt, hogy ott valamilyen idegen anyag a tejbe kerüljön. Az esetleges mérgezésre tehát a lánc más állomásán kerülhetett volna sor. Ugyanakkor hangsúlyozta, jelen tudásuk szerint csak fenyegetésről és nem tényleges mérgezésről van szó, ezért pánikra semmi ok. "A vásárlók bizalmát meg kell őrizni, hiszen biztosak lehetnek abban, hogy a magyar feldolgozók kiváló minőségű áruval látják el a piacot" – fogalmazott az elnök.

Ágazati forrásból a Magyar Idők megtudta, hogy a zsaroló több millió forintot kért az üzletláncoktól, ezt azonban nem kapta meg. Az ügy pikantériája, hogy az áruházak nyilvánosságra hozott listája alapján kizárólag magyar feldolgozók termékére vonatkozott a fenyegetés. A Nébih szerint a hivatalos indok a gazdasági haszonszerzés volt. Ez a megfogalmazás ugyanakkor elég tágan értelmezhető: elképzelhető, hogy a zsaroló tettét csupán a gyors pénzszerzés motiválta, ugyanakkor felmerül a gyanúja annak is, hogy az akció valódi célja a magyar UHT tejekkel szembeni bizalom meggyengítése volt.

Az áruházláncok és a feldolgozók ugyanis hosszú csatározás után néhány éve szövetséget kötöttek, az együttműködésnek köszönhetően pedig fokozatosan kiszorultak a boltokból a legtöbbször áfacsalással az országba került külföldi dobozos tejek. A lap ágazati forrásai szerint nem elképzelhetetlen, hogy valaki emiatt indított most akciót a magyar áruk ellen.

Helik Ferenc, a Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatóságának vezetője az Origónak hétfőn azt mondta, a polcokon már biztos, hogy csak biztonságos termék van. Viszont minden esetben, ha valaki a tej elfogyasztása után bármilyen tünetet vesz észre magán, keresse fel a háziorvosát.