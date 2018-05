Formálódik az eurázsiai gazdasági térség

Magyarország és térsége kulcsszerepet kaphat Kína Egy Övezet, Egy Út programjában, hangzott el a Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány (PAIGEO) szervezésében kedden megrendezett Egy Övezet Egy Út fórumon, amely már a második közvetlenül a kelet-közép európai régió és Kína közötti kapcsolatokkal foglalkozó, neves előadókat tömörítő találkozó.

A rendezvényen neves hazai és nemzetközi geopolitikai és gazdasági szakértők részvételével előadásokat és beszélgetéseket hallhattak a résztvevők.

Az idei konferencia a többi között olyan fontos témakörökkel foglalkozott: Európa és Kína kapcsolata, az Eurázsiai gazdasági térség és Kazahsztán geopolitikai helyzete, az infrasturktúra fejlesztések hatása az új Selyemút kezdeményezésre, vagyis az Egy Övezet, Egy Út programra.

Csizmadia Norbert, a Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány (PAIGEO) elnöke nyitó beszédében elmondta: egy új világrend van születőben, amelyben Ázsiának, és különösen Kína Egy Övezet Egy Út kezdeményezésének nagyon fontos szerepe van.



Hangsúlyozta, hogy a Belt and Road, azaz Egy Övezet Egy Út program újraértelmezi a gazdasági és kulturális kapcsolatokat. Ennek keretében nagyszerű együttműködési lehetőségek nyílnak majd a résztvevők előtt. A fejlesztéseknek köszönhetően munkahelyek és új gazdasági központok jönnek majd létre.

A PAIGEO alapítvány elnöke hangsúlyozta:

Magyarország ebben a folyamatban elhelyezkedése miatt is kulcs szerepet játszik, és jelenleg is mindent megtesz, hogy segítse ezt a folyamatot.Ennek eredményeként fontos kapcsolatok és együttműködések jöttek és jönnek létre, intézmények és szakemberek között.

A Pallas Athéné Geopolitikai Kutatóintézet 2015 tavaszán jött létre azzal a céllal, hogy megteremtse Magyarországon a geopolitika, mint tudományterület kutatási alapjait.

Felismerve a kelet-ázsiai térségben rejlő, egyre növekvő potenciált, a kutatóintézet fókuszában Kelet-Ázsia hat országa áll: Kína és Hong Kong, Japán, Dél-Korea, India, Szingapúr és Indonézia.

Munkájának elismeréseként 2017 márciusában a kutatóintézet 64. tagként bekerült a Kínai Társadalomtudományi Akadémia által összefogott közép-kelet-európai kutatóintézetekből álló 16+1 Kutatóintézeti Hálózatba.

Az új Selyemút kezdeményezés és az EU kapcsolatát erősítő EUOBOR Intézet a kínai-európai gazdasági kapcsolatokért kifejtett kutatói munka elismeréseként 2016-ban európai-kínai gazdaságkutatói díjban részesítette a Pallas Athéné Geopolitikai Kutatóintézetet.

A PAIGEO két évvel ezelőtt elindította a HUG (Hungarian Geopolitics) magazint, amely Magyarországon egyedülálló módon geopolitikai és geostratégiai témákkal foglalkozó folyóirat. A kutatóintézet emellett az indulása óta több, mint 600 cikket és tanulmányt tett közzé, melyeket itt olvashat.