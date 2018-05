Globális katasztrófához vezethet a légkondi

A következő 30 évben a légkondicionáló berendezések teszik majd ki a világ energiaszükségletének jelentős részét. Az Egyesült Államokban 2009-ben a lakosság 90 százalékának volt légkondicionáló berendezése, ez pedig az ország teljes energiahasználatának 6 százalékát vitte el akkor. Azonban az elviselhető hőmérséklet megteremtésének is ára van.

Az Egyesült Államokban a klímaberendezések évente 100 millió tonna szén-dioxidot termelnek, és néhány tudós szerint nagyban hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. Egy ördögi kör kezd kialakulni, hiszen az egyre melegedő bolygó miatt egyre többen szerelnek be klímát, ezzel viszont még melegebb lesz a külső hőmérséklet, tehát az emberek még több klímaberendezést vesznek majd.

Néhány meleg régió viszont éppen ennek a technológiának köszönheti a fejlődését, hiszen az extrém meleg ellenére is hűs marad bent a levegő. A The New York Times szerint a légkondi elterjedésének következtében azonban az USA-ban a kivitelezők egyre kevésbé figyelnek az energiatakarékosságra és a szigetelésre az építkezéseknél, hiszen a klíma és a fűtés úgyis megoldja majd a gondot, emiatt viszont sokkal több energiát kell elhasználnia az ott élőknek.

Kaliforniában március végén tiltották be a HFC-k, azaz a halogénezett fluor-szénhidrogének használatát. A klíma- és hűtőszekrénygyártó cégek előszeretettel alkalmazták ezt az anyagot, azonban az utóbbi időben több tanulmány is született azzal kapcsolatban, hogy a HFC-k milyen negatív hatással vannak a környezetre.

Egy tanulmány szerint 2100-ig a HFC-k hatására fél Celsius-fokot nőhet az átlaghőmérséklet a Földön. Az intézkedéstől az állam azt reméli, hogy évente 3,4 millió köbtonnával csökkenti a szén-dioxid kibocsátást.

A Nemzetközi Energetikai Ügynökség (IEM, International Energy Agency) szerint harminc év múlva a világ energiájának jelentős részét a klímák viszik majd el. Az IEA pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy 2050-re megtriplázódik a klímaberendezések száma, a légkondicionált épületekből pedig 5,6 milliárd lesz világszerte.

Ez igen komoly növekedés, hiszen jelenleg nagyjából 1,6 milliárd épület van klímával felszerelve.

A klímahasználat az IEM szerint már most is a teljes energiahasználat egyötödét viszi el, és az ipar mellett a légkondicionálók a második legjelentősebb forrása a globális energiaszükséglet-növekedésnek.

Fatih Birol, az IEM ügyvezető igazgatója szerint a legnagyobb problémát az energetikai szektor számára a klímaberendezések által generált energiaszükséglet jelenti. A növekvő fizetések és a szegényebb országok fejlődése miatt egyre több embernek van pénze klímára, és emiatt a fejlődő országokban a légkondi iránti kereslet megugrik majd a következő években.

Az IEM tanulmánya végezetül megállapítja, hogy a szigorúbb energiahatékonysági elbírálás a légkondicionáló berendezések körében a felére csökkenthetné az energiahasználatot 2050-ig. Birol szerint ez lenne a legegyszerűbb módja, hogy megfékezzenek egy jelentős energetikai katasztrófát, hiszen 2050-ig az elektromos autók számának szaporodása is komoly fejtörést okoz majd a szektornak.