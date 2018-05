Ne hagyja elveszni ezt az adójóváírást

Május 22-én éjfélkor jár le az szja-bevallás határideje, ami a nyugdíjbiztosítási szerződéssel rendelkezőknek egyben 20 százalékos adójóváírást is jelent, amennyiben időben, adótartozás-mentesen és helyesen kitöltve nyújtják be a bevallásukat. Évről évre ezt minden negyedik nyugdíjbiztosítással rendelkező ügyfél felejti el megtenni, ami akár 130 ezer forintos kiesést is jelenthet számára – figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).