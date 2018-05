Járai Zsigmond: A versenyképességet kell javítani

Hosszú évek hallgatása után megtörte a csendet Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke és az első Orbán-kormány pénzügyminisztere, aki terjedelmes interjút adott a Növekedés.hu gazdasági portálnak. Járai szerint a magyar gazdaság évek óta megfelelő pályán halad, így most a versenyképesség növelése a legfőbb kihívás. Mint mondta: az oktatásra, az egészségügyre és a bürokrácia csökkentésére érdemes most koncentrálni.

A magyar gazdaság kilátásairól a volt jegybankelnök úgy fogalmazott: a jelenlegi kedvező folyamatok hosszú távon is fenntarthatóak maradnak, és reálisnak tartja az évi négyszázalékos növekedést. Még akkor is, ha a munkaerőhiányt és más problémákat figyelembe vesszük, az látszik, hogy a magyar gazdaság jó irányba halad, az élénkülés hosszú távon fenntartható – húzta alá.

Járai kitért a monetáris politikára is. Mint fogalmazott, a Matolcsy György vezette MNB monetáris politikája jó irányt visz, és a Növekedési Hitelprogram helyes döntésnek bizonyult, amit már az MNB előző vezetésének is be kellett volna vezetnie. A Simor András fémjelezte jegybanki politika a világban végbement változásokhoz nem, vagy csak nagyon lassan alkalmazkodott – fogalmazott Járai, aki szerint 2008-ban nem lett volna ekkora válság Magyarországon, ha az akkori MNB sokkal aktívabban lép fel mind a monetáris politikában, mind a magyar gazdaság növekedésének támogatásában.

A fiatalokat itthon tartani vagy hazacsábítani a közgazdász szerint a jövőbe vetett hitük erősítésével lehet. A volt pénzügyminiszter úgy fogalmazott, kiszámíthatóbbá kell tenni számukra a jövőt és értelmes munkát kell kínálni részükre.

