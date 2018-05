A McDonald's 1940-ben kezdte meg világhódító útját a testvérpár, Richard és Maurice McDonald szárnyai alatt. Azóta a gyorsétteremlánc a világ legtöbb országában jelen van, és továbbra is az egyik legnépszerűbb hamburgerezőnek számít. De vajon mégis minek köszönhető, hogy a rengeteg hamburgert árusító gyorsétterem közül, éppen a McDonald's volt képes a leginkább bevonzani a vásárlókat? Bemutatjuk a vállalat történetét, amely megváltoztatta az egész világ étkezési szokásait, és modernizálta a gyorséttermek működését.

Dic és Mac, polgári nevükön Richard és Maurice McDonald 1940-ben nyitották meg első éttermüket Pasadénában, Kalifornia államban. Egészen 1948-ig próbálkoztak eredeti ötletük megvalósításával, ám akkor végül rájöttek, hogy az alapelképzelésük hibás volt. Egy olyan megoldással kellett előrukkolniuk, amelynek révén gyorsabban tudják elkészíteni az ételeket, hogy ne kelljen sokat várni a vendégnek.

A történetnek azonban van egy harmadik szereplője is, aki nélkül a McDonald's valószínűleg már nem is létezne. Ray Kroc 1917-ben 15 évesen csatlakozott a Vöröskereszthez, ráadásul úgy, hogy hazudott koráról azért, hogy harcolhasson a világháborúban. Mire azonban a kiképzése befejeződött, a háború véget ért. A csalódott Kroc ezután zongoristaként, papírpohárárusként és turmixgépeladóként is kipróbálta magát, mielőtt 1954-ben belépett a McDonald's életébe.

Ebben az évben éppen egy San Bernardinó-i étterembe vitte útja, ahol hat darab turmixgépet adott el. Itt ismerte meg a hamburgerező tulajdonosait, Richard és Maurice McDonaldot, akik 1954-ben már túl voltak első sikereiken. Kroc megdöbbenve figyelte, hogy az étterem mennyire jól és hatékonyan működik. A menü nem volt túl nagy, csak néhány dolgot kínáltak, köztük hamburgereket, sült krumplit és üdítőitalokat. Éppen a kicsi választék miatt az étterem sokkal nagyobb mennyiségű ételt tudott elkészíteni, viszonylag rövid idő alatt.

Még életemben nem láttam ennyi embert sorban állni egy autós étterem előtt. Egyből arra gondoltam, hogy mi lenne, ha többet nyitnánk belőle."

Szerencséjére a testvérpár éppen egy új franchise ügyintézőt keresett, így gyorsan szerződtették Krocot, aki hamarosan 228 új McDonald's éttermet nyitott országszerte. Az új kisvendéglőket főleg a középosztály és a családok által kedvelt környékeken nyitotta meg. A gyerekek megnyerésére már akkor különösen nagy hangsúlyt fektetett a McDonald's, ezért hozták létre a vállalat kabalafiguráját, Ronald McDonaldot.

1958-ra a McDonald's eladta a 100 milliomodik hamburgerét, 1960-ra pedig a gyorsétteremlánc már 56 millió dolláros bevételt termelt évente.

Kroc azonban nem volt megelégedve, hiszen ő csupán a bevétel egy kicsiny részét kapta meg, ezért megkérdezte a testvéreket, hogy mennyiért lennének hajlandóak eladni a teljes franchise hálózatot és a McDonald's brandet. Mac és Dic 2,7 millió dolláros árat szabtak, azzal a feltétellel, hogy az eredeti McDonald's étterem továbbra is az övék marad. Krocnak nem volt ennyi pénze, ezért rengeteg embertől kért kölcsön.

Az a 2,7 millió dollár 14 millióba került nekem, de nem volt más út, kellett nekem a McDonald's név és a lógó. Mit kezdenék a Kroc névvel"

Kroc dühös volt, hogy nem kapta meg az eredeti McDonald's éttermet, ezért ügy döntött nyit egy újat éppen a régivel szemben. Emiatt a testvérpárnak át kellett nevezniük saját helyüket, és hamarosan a rolót is le kellett húzniuk. Kroc egészen odáig ment, hogy a McDonald's alapítójának kiáltotta ki magát, a vállalat pedig minden évben a "Founder's Day" , vagyis az Alapító Napjával ünnepelte meg az üzletembert.

A McDonald testvéreknek egészen 1991-ig kellett várniuk arra, hogy megkapják az őket megillető elismerést.

Persze Kroc ezt ismét támadásként élte meg, és az 1992-ben megjelent "Grinding it Out: The Making of McDonald's" című önéletrajzi könyvében az egyik általa nyitott éttermet nevezte a valaha volt első McDonald's-nak. Dick McDonald a Wall Street Journalnak egy évvel korábban azt nyilatkozta, hogy egészen a franchise eladásáig szó sem volt arról, hogy Kroc alapító lenne. Hozzátette, hogyha meghallották volna ezt, Kroc még mindig turmixgépeket árulna.

De mégis mi az, ami a McDonald's gyorsétterem franchise-t a világ egyik legsikeresebb vállalatává tette? Az egyik az állandóság. Ha a világ bármelyik részén fogyasztunk Big Macet, azt ugyanúgy készítik. Szintén a McDonald's volt az első, amely infralámpával tartotta melegen a sült krumplit, így mindig előre tudtak készíteni adagokat.

A konyha is teljesen másképpen funkcionált, mint egy átlagos étteremben. A gyorsaság és a precizitás volt a legfontosabb, ezért még egy tesztkonyhát is felépítettek, ahol kikísérletezték, hogy milyen elosztásban készülnek el leggyorsabban az ételek. A tányérokat és az üvegpoharakat is mellőzte a vállalat, így a mosogatás és a takarítás is sokkal egyszerűbb volt, kevesebb embert igényelt.

1975-ben, amikor az amerikai katonák néhány államban nem szállhattak ki az autójukból, ha egyenruhát viseltek, a McDonald's azonnal lépett, és kialakították az első Drive-Thru ablakokat, ahol a kocsiból is meg lehetett rendelni az ételeket. A menü is folyamatosan fejlődött, így létrejött a McMuffin, a Big Mac, a Filet-o-Fish, a meleg almás pite és a gyermekek kedvence, a Happy Meal. A menüben mindenki talál magának olyan ételt, amelyet szívesen fogyaszt, és a reggeli bevezetése pedig újabb hatalmas sikereket hozott a cégnek.

A McDonald's jelenleg 35 ezer éteremmel rendelkezik világszerte, és 1,8 millió alkalmazottja van. Minden másodpercben 75 darab hamburgert adnak el, és naponta 70 millió vendéget szolgálnak ki, ez pedig több, mint Franciaország teljes lakossága.

Néhány érdekes tény, amit valószínűleg nem tudott a McDonald's-ról: