Sokat tehet a szülő, ha induló tőkét ad a gyerekének

A gyerekek jövője szempontjából kulcsfontosságú lehet, hogy a szülők milyen anyagi támogatást, milyen egyszeri induló tőkét tudnak adni. A lehetőségek tárháza széles, kérdés azonban, hogy mi a leghatékonyabb, leginkább kifizetődő megoldás.

Minden baba születése után kap az államtól induló támogatást. Ez 42 500 forint, amely 19 éves futamidejű babakötvény formájában várja, hogy a gyerek nagykorú legyen. Ezt az összeget a szülők maguk is bővíthetik, s a rendszeres befizetést népszerűsítendő állami támogatás is jár utána. Ennek mértéke a havi befizetett összeg tíz százaléka, legfeljebb évente hatezer forint.

A babakötvény kamata infláció plusz 3 százalék, ami ma épp nem valami magas, ám a rendkívül nyomott hozamkörnyezethez hasonlítva kockázatmentesen ennyi kamatot kapni jó ajánlat.

Ha a szülők nem tudják megengedni maguknak, hogy jelentősebb összeget tegyenek félre havonta a gyerekeknek, a babakötvény lehet a jó megoldás számukra. Ha semmit sem tudnak befizetni, a benn lévő pénz akkor is megmarad, a lejáratkor pedig bizonyosan képződik akkora összeg, amivel már tud mit kezdeni a gyerek. Minden forint befizetés pluszban segíti a gyereket, a befizetésnek nem kell rendszeresnek lennie.

Hogy mire költi a babakötvényt a gyerek, az más kérdés. A babakötvény ugyanis alapból ingyenes – az életkezdési támogatásért és a számlavezetésért nem kell fizetni – ám ezért cserébe nem lehet akármire elkölteni a megtakarítást. Fel lehet használni tandíjfizetésre, lakbérre vagy akár lakásvásárlásra is be lehet forgatni – utóbbihoz azért nem árt némi szülői befizetés is. A babakötvényhez nem lehet hozzáférni a kötvény lejárta előtt, vagyis ezt a megtakarítást nem lehet feltörni – sem a gyerek, sem a szülő nem nyúlhat hozzá.

Ha a szülő azt szeretné, hogy a gyerek az induló vagyonkáját tetszőleges célra használhassa fel – akár egy autó vásárlására, akár Esti Kornél módjára egy európai körutazásra – magának kell kitalálnia a megfelelő megtakarítási formát. Erre számos megoldás létezik. Nyithat számlát a gyereknek bármilyen bankban, és ott elhelyezhet megtakarítást, ám ez egyrészt sokat nem kamatozik, másrészt nem is igen sarkallja rendszeres befizetésre a szülőt. Arról nem beszélve, hogy csábító lehet idő előtt megdézsmálni a megtakarítást, ez ugyanis bármikor megoldható, akár egy malacpersely kifosztása.

Komolyabb megtakarításhoz mindenképpen az kell, hogy a szülők végiggondolják, mennyit tudnak tenni az ügy érdekében. Az egyik dolog, hogy rászánják-e magukat havi befizetésre, s ha igen, akkor milyen összegben. Ha igen, köthetnek a gyereknek egy legalább tízéves, rendszeres díjú befektetési célú biztosítást. Ezt azonban fizetni kell akkor is, ha a szülők munkanélküliek lesznek, vagy bedől a vállalkozásuk. Ha nem, inkább egyszeri megtakarításban érdemes gondolkodni, ez lehet hosszú lejáratú állampapír is.

A másik dolog, hogy mennyit szeretnének a befektetéssel magával foglalkozni. Értenek-e hozzá, van-e idejük, kedvük összeállítani és kezelni a gyarapodó vagyont. Ha van, akkor tartós befektetési számlán komoly megtakarítást képezhetnek a gyereknek. Ha viszont nincs, nem nagyon éri meg saját portfóliót összeállítani és kezelni, jobb befektetési tanácsot kérni profiktól.